Vítězstvím 4:1 na hřišti Ždírce nad Doubravou v prvním kole MOL Cupu před třemi týdny fotbalisté Zbrojovky nastartovali vítěznou šňůru, která se třemi druholigovými úspěchy aktuálně čítá čtyři duely.

Fotbalisté Zbrojovky se chystají na pohárový duel ve Vsetíně. | Foto: Petr Nečas

Ve středu Brňané vstoupí do druhého kola domácího poháru opět na hřišti divizního mužstva. Od pěti hodin odpoledne vypukne duel ve Vsetíně na Tyršovce. Vstupné stojí 150 korun, pro děti do 15 let 50 korun.

Valašský celek se po třech vítězstvích aktuálně dělí o první pozici divize E, ovšem poslední duel s Holešovem odložilo nepříznivé počasí.

V poháru Vsetín zdolal nejprve Valašské Meziříčí 7:1 a poté Kozlovice 3:1. „Je jen na nás, jak se dokážeme na takového soupeře, jakým je Zbrojovka Brno, připravit a nahecovat. Je to rozdíl dvou soutěží, což je opravdu markantní. Hráči budou rychlejší i techničtější. Zápas každopádně půjdeme odjezdit. S klukama uděláme všechno, abychom byli Brnu důstojným soupeřem,“ řekl vsetínský kapitán David Dulík.

Se Vsetínem se v minulé sezoně dvakrát utkalo béčko Zbrojovky, které na hřišti soupeře remizovalo 1:1 a doma zvítězilo 4:1. Další tři vzájemné duely lze najít až v divizním ročníku 1957/1958. Ve Vsetíně remizovalo Brno 1:1 a 2:2, doma vyhrálo 2:1.

Vsetínský klub do roku 1995 také nesl jméno Zbrojovka, nastupoval za něj i tamní rodák a dlouholetý hráč i kouč brněnského týmu Petr Maléř.