Herně nepovedený start do sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY prožívají fotbalisté Zbrojovky Brno. Z úvodních dvou kol sice ještě dokázali vydolovat čtyři body, ve středečním třetím kole ve šlágru ale v domácím souboji s Duklou Praha pohořeli. Za celý zápas nevyslali jedinou střelu na branku soupeře a prohráli 0:2. Na konci zápasu je domácí příznivci vypískali. Zbrojovce nepomohl ani návrat nigerijského záložníka Wale Musa Alliho.

Fotbalisté Zbrojovky prohráli doma s Duklou. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Domácí se museli obejít bez zraněného Martina Nového, jehož v sestavě nahradil Josef Koželuh. Oba celky vstoupily do utkání hodně opatrně a fanoušci na stadionu dlouho čekali na vyloženou příležitost. Prakticky v první z nich se prosadili hosté, když Štěpán Šebrle v šestnáctce propálil všechno před sebou a otevřel skóre. Zbrojovka se sice snažila na obdrženou branku zareagovat, ale její kombinační hra vázla. Šanci dostali domácí v nastavení první půle při výhodně standardní situaci. Roman Potočný ovšem zakroutil míč nad bránu.

Do druhé půle poslal trenér Zbrojovky Luděk Klusáček do hry poprvé v sezoně nigerijského štírka Alliho, jenž nahradil Adama Kronuse, Tomáše Smejkala zase vystřídal Denis Granečný. Brňané se sice snažili obléhat soupeřovu šestnáctku, ale žádnou kloudnou šanci si nevypracovali. Zřejmě největší si vytvořil po rychlém průniku Alli, jenž své zakončení z hranice šestnáctky poslal hodně mimo bránu Dukly.

A tak znovu udeřili hosté. Svižnou kombinaci zakončoval v sedmdesáté minutě střelou do odkryté brány Lukáš Matějka. Brňané na dvoubrankovou ztrátu reagovali dvojitým střídáním, když do hry naskočili Pavel Gasczczyk a Jan Hladík, jenže Brňané se dlouho do větší šance nedostali. Ve slibné příležitosti zakončoval v osmdesáté minutě David Jambor, ovšem svou přízemní střelu poslal vedle brány. I přes očividnou snahu už se domácí nedokázali propracovat k vyložené šanci a ve třetím kole poprvé v sezoně prohráli.