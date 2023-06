Silného soupeře si vybrala fotbalová Zbrojovka na úvod letní přípravy, proti slovenskému vicemistrovi ale předvedla kvalitní výkon a minimálně obstála. Brněnští hráči v sobotu remizovali s Dunajskou Stredou 1:1, v sestavě se objevili i všichni nováčci včetně nové posily z Dubnice.

Brněnští fotbalisté (v červeném) začali letní přípravu remízou 1:1 s Dunajskou Stredou. | Foto: DAC 1904/Lelkes Ernő

Rušnou část léta má Zbrojovka téměř za sebou, po vydatných změnách v kádru se už primárně soustředí na přípravu na nový ročník. Do týmu v minulých dnech zamířilo hned několik nových tváří, všichni se v brněnském dresu poprvé představili už v sobotu. „Mužstvo je nové, sehrává se. Všechno si vyhodnotíme, noví hráči ale určitě dostanou šanci i v dalších zápasech. Nerad bych je konkrétně hodnotil po prvním utkání,“ uvedl pro klubový web asistent trenéra Josef Mucha.

Na hřišti slovenského Mierova se v brněnském dresu představil i středopolař Nicolas Martinek, který kádr Zbrojovky doplnil nejčerstvěji. Dvaadvacetiletý slovenský fotbalista nastoupil dokonce v základní sestavě.

Spolu s ním se v brněnské úvodní jedenáctce objevilo hned pět dalších hráčů, pro které šlo o první zápas v A týmu Zbrojovky, hosté ale přesto se slovenským soupeřem dokázali držet krok. „Utkali jsme se s těžkým soupeřem, ale měli jsme tam hodně zajímavých věcí. Nastoupili jsme v rozestavení, na které mužstvo asi ani není úplně zvyklé, v rámci možností jsme ale duel odpracovali a zvládli ho,“ těšilo Muchu.

Oba góly diváci viděli až v poslední půlhodině hry, nejprve v 69. minutě poslal domácí do vedení Ammar Ramadan, o šest minut později vyrovnával Adam Fousek. „Jambo (David Jambor – pozn. red.) měl na prostředku hřiště čas otočit se s míčem, tak jsem se rozeběhl po ofsajdové linii a on mi dal krásnou přihrávku za obranu. Všiml jsem si periferně, že gólman chce jít z brány, ale byl jsem u míče dřív, lobnul jsem ho a naštěstí to tam spadlo,“ popsal ofenzivní hráč svou gólovou trefu.

Zvídavé dotazy pro Štěrbu i ukázka poháru. V Brně se konala beseda pro školáky

Kvůli zdravotním problémům se nový kouč Luděk Klusáček musel obejít hned bez sedmičky hráčů, nově poskládaný tým si ale dokázal poradit. „Pro nás to byla dobrá prověrka, soupeř byl kvalitní a kombinačně silný. Celkově jsme to snad zvládli a budeme pokračovat dál. Máme dost nových tváří, které trenéři chtěli vidět, tak uvidíme, co si řekneme k systému a hernímu projevu obecně,“ dodal Fousek.

I v dalších dvou testech na Zbrojovku čekají slovenští soupeři, nejprve v sobotu 1. července vyzve Púchov, o čtyři dny později se utká s Banskou Bystricí. „První týdny přípravy jsou vždy podobné, je to hodně o nabírání kondice, na velké taktické věci to ještě není. I v druhém týdnu bude program podobný, pokračujeme v tempu, jaké jsme nasadili v prvních dnech,“ nastínil Mucha.

Dunajská Streda - Zbrojovka Brno 1:1

Poločas: 0:0.

Branky: 69. Ramadan - 75. Fousek.

Rozhodčí: Smolák - Pozor, Hegedűs.

Diváci: 1000.

Dunajská Streda: Veszelinov (46. Petráš) - Pinto (34. Andzouana), Risvanis (46. Urblík), Brunetti (46. Kaša), Mendez (70. Kachút) - Káčer (46. Riquelme), Dimun (46. Vitális), Szolgai (70. Demjanovič) - Ramadan (70. Žiga), Záhradník (70. Csóka), Veselovský (46. Leginus). Trenér Guľa.

Zbrojovka Brno: Šiman - Toml, Egbe (88. Hamza), Hamza (46. Endl), Koželuh, Granečný (46. Divíšek), Jambor (46. Fousek), Nový (61. Texl), Martinek (75. Jambor), Vrána (61. Řezníček), Hladík (81. Toman). Trenér Klusáček.