Čtvrtou Zbrojovku a desátou Chrudim dělí v tabulce pouze tři body, ovšem historie vzájemných utkání jasně vyznívá pro brněnské mužstvo. Zvítězilo v šesti ze sedmi dosavadních utkání, naposledy v srpnu doma 4:1, když si hattrick připsal Jakub Řezníček a jeden gól přidal Tomáš Smejkal.

Zbrojovka na jaře zatím dvakrát remizovala, na hřišti pražské Dukly 3:3 a doma s Táborskem 0:0. Chrudim po bezbrankové remíze na hřišti Táborska doma podlehla béčku pražské Sparty 0:2. „Chrudim se po nepovedeném startu soutěže zvedla herně i výsledkově. Nastupuje v konsolidované sestavě, předvádí stabilní výkony. Má trenéra, který dbá na pečlivou organizaci hry, těžko se k ní dostáváte, zejména na jejím hřišti. Na to vše se musíme připravit. Poslední zápas prohrála, ale herně horší nebyla, takže nás čeká těžký duel, který nicméně chceme zvládnout,“ uvedl na klubovém webu asistent brněnského kouče Josef Mucha.

Ve výběru chrudimského kouče Radka Kronďáka je jedničkou mezi tyčemi brněnský odchovanec Jiří Floder, krátce se ve Zbrojovce mihli také Daniel Kosek a Martin Toml. Ze současných brněnských fotbalistů hostoval v Chrudimi Josef Koželuh.

Trenéři Zbrojovky mají k dispozici podobný kádr jako před týdnem. „Na delší úsek nám vinou svalových problémů vypadl Adam Kronus, po nemoci se ale vrací Jan Hellebrand,“ řekl Mucha.

Brněnský celek se stejně jako druhá Dukla nebo třetí Táborsko pokusí zareagovat na další ztrátu vedoucího Vyškova, který v pátek podlehl olomoucké rezervě 0:1. Dukla, která v sobotu od dvou hodin odpoledne hostí Viktorii Žižkov, ztrácí na Vyškov pouze bod, Zbrojovka osm.

Brno podpoří v Chrudimi tradičně i jeho příznivci, kteří při domácím utkání s Táborskem požadovali odchod majitele Václava Bartoňka a dokonce se střetli s policejními těžkooděnci. Přestože Zbrojovka ve čtvrtek vydala oficiální prohlášení, že v dubnu se stane většinovým vlastníkem klubu Pavel Svoreň, vyrazí fanoušci i do Chrudimi ranním vlakem v černém a bez vlajek. „Dnes jsme se na klubových stránkách dozvěděli, že se celá situace "pohla". Z jistých zkušeností u předchozích podobných vyjádření ale víme, že dokud není vše černé na bílém, tak to prostě není. Hráči budou mít naší podporu, stávající vedení nikoliv! Tak k tomu přistoupíme i v sobotu v Chrudimi,“ píše se na facebookovém profilu OS Zbrojováci.

Zbrojováci v reprezentaci

Příjemnou zprávu se dozvěděli před utkáním brněnští fotbalisté Denis Alijagič s Koželuhem, kteří se objevili v nominaci české reprezentace do 21 let na přípravné utkání se Severním Irskem 21. března a kvalifikační bitvu s Islandem 26. března. S výběrem do 19 let se Jiří Hamza a Zdeněk Toman zúčastní elitní fáze kvalifikace o evropský šampionát v Udine – čeští mladí narazí na Gruzii 20. března, domácí Itálii 23. března a Skotsko 26. března.