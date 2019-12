Dreksa se stal první dotaženou posilou mužstva, které ze třetí příčky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY na jaře zabojuje o postup do nejvyšší soutěže. „Sledovali jsme Pavlovu cestu delší dobu. Od trenéra jsme cítili, že chce doplnit tým na této pozici a Pavel nám přijde jako vhodná volba,“ objasnil příchod obránce pro Deník Rovnost sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár.

S Dreksou přichází do brněnského klubu zkušenost v podobě 129 prvoligových startů, v nichž zaznamenal osm branek. „Jeho devíza spočívá především v tom, že je lídr obranné linie, správně koučuje okolí kolem sebe. Věřím, že jak v kabině, tak na hřišti se ukáže jako vítězný typ a bude přínosem,“ doplnil Požár.

Na podzim v dresu Karviné zasáhl Dreksa pouze do šesti utkání a hledal novou motivaci. „V první řadě jsem cítil, že už potřebuju změnu. Měl jsem i jiné varianty, ale manažer Požár jednal nejrychleji a nejkonkrétněji. Navíc z Brna pochází moje manželka, takže všechny body hrály pro Brno,“ prohodil zadák s úsměvem na brněnském klubovém webu.



Jeho příchodem Zbrojovka reaguje na konec hostování Michala Šmíd, který se vrací do Bohemians 1905. „Bohemka si ho vyžádala zpátky a zapojí se tam do přípravy. Chce využít jeho služeb a na základě toho jsme řešili pozici stopera s předstihem,“ podotkl Požár.



Na jaře 2016 vybojoval Dreksa s Karvinou postup do nejvyšší soutěže, na hřišti nastupoval po boku nynějších brněnských fotbalistů Pavla Eismanna a Jana Sedláka. O další posun se pokusí s Brnem. „Hrát o postup se Zbrojovkou beru jako velkou výzvu. Věřím, že se nám to podaří, stejně jako v Karviné,“ přál si.



Dreksovi oficiálně na konci prosince vyprší kontrakt ve Slezsku, přestože se klub snažil o prodloužení, obránce dal přednost Zbrojovce. „Pavel patřil k největším oporám a byl jeden ze symbolů postupu do nejvyšší soutěže. O další spolupráci jsme měli eminentní zájem a předložili mu návrh nové smlouvy. Chápeme ale, že chtěl být blíž domovu a dal přednost nové štaci. Pavlovi patří velký dík za všechnu práci, kterou v našem dresu odvedl. V další kariéře mu přejeme hlavně pevné zdraví. Za poslední rok a půl si s ním užil své,“ sdělil na karvinském klubovém webu sportovní ředitel MFK Lubomír Vlk.

Dreksa se zranil na začátku minulé sezony a přes rok laboroval s achilovkou. Po návratu naposledy naskočil 8. prosince proti Olomouci, ovšem střídal kvůli natrženému lýtku už v desáté minutě. „Zaplaťpánbůh jsem na tom zdravotně momentálně dobře. Doufám, že jsem si všechnu smůlu už vybral a že mi k tomu pomůže i nové angažmá a změna prostředí,“ vyhlížel obránce, který jednu sezonu strávil na hostování v ázerbájdžánském Něftči Baku.

Zkušeným zadákem zaceluje Brno palčivé místo nejen kvůli odchodu Šmída, ale i vzhledem k rekonvalescenci stoperů Lukáše Kryštůfka a Jakuba Černína po operaci kolene. Přestup Dreksy může ovlivnit námluvy s líšeňským zadákem Janem Hlavicou.



Naopak o defenzivního univerzála Adriána Čermáka a útočníka Jana Hladíka z Líšně brněnský klub nadále usiluje. „Naše snažení zůstává neměnné, řešíme stejné pozice jako na začátku. Víme, koho chceme přivést, pracujeme na tom a věřím, že se nám to povede,“ doplnil manažer Zbrojovky s tím, že noví hráči se mají hlásit 6. ledna na startu zimní přípravy.

Kdo je Pavel Dreksa?

Je odchovanec prostějovského fotbalu, v dorosteneckém věku zamířil do Olomouce a zde také v roce 2009 poprvé naskočil do ligy.

Hned ve své premiérové sezóně se třikrát zapsal mezi střelce.

Ze Sigmy postupně hostoval v Ústí nad Labem, Baníku a ve Znojmě. Následné hostování v Karviné se změnilo v přestup. Dreksa klubu pomohl k postupu do první ligy.

V Karviné hrál až do letošního prosince, pouze v roce 2018 si vyzkoušel angažmá v ázerbájdžánském Něftči Baku.

V nejvyšší soutěži odehrál 129 zápasů a vstřelil v nich osm branek.

V mládí nastupoval i za reprezentační výběry, jedno utkání odehrál na světovém šampionátu do dvaceti let v roce 2009 po boku Ondřeje Mazucha či Lukáše Marečka.