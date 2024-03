Můžete popsat, jak hledání funguje?

Měli jsme k dispozici na přestupní období dva tři softwary, které umí analyzovat hráče, ať už z hlediska technického nebo kondičního parametru. Nestojí to malé prostředky, ale investovali jsme a měli jsme i lidi, se kterými jsme komunikovali. Vytipovali jsme si hráče, které jsme oslovovali, zaměřili jsme se na určité země, hodně jsme cílili na mladé hráče ve Skandinávii, v Dánsku, kde jsem byl na stáží ještě pro FAČR a mám tam trenéry, které znám, s nimiž funguji, věřím jim, doporučují mi hráče. Hodně jsme to řešili od léta a byl jsem překvapený, že hlavně mládežničtí hráči, kteří působí v top ligách a je jich tam hrozně moc, nemají uplatnění, takže už hledají cestu a vidí, že i v Česku je už možné se přes druhou ligu dostat do první a z ní potom do světa.

Takže slyší na českou nabídku?

Spousta hráčů i přes Vyškov jsou v zahraničí a jsou kvalitní, vidí, že ta cesta je dobrá a už tomu začínají věřit. Spousta jich přijede i sem do Brna a chtějí si ověřit prostředí. Musím říct, že v zimě, co se týče sportovního procesu, jsme nezaznamenali žádnou negativní odezvu, že by tady nechtěli být z hlediska sportovního, ale prostředí je tady bohužel pro ně hodně zaostalé za ostatními kluby, které v republice jsou. Proto vzhlížíme k modernizaci stadionu, vybavení, zázemí, abychom mohli mít tréninkový proces lepší a aby to bylo koukatelné. Ti hráči neřekli: Wow, to je něco.

Prodej Zbrojovky ještě má šanci, osobnosti klubu volají po jednotě

Zázemí je nenadchlo.

Paradoxně se nám stalo, až když se postavili před Lužánky, které jsou rozkopané, že tam řekli: Wow, to je ten monument, i když už je to pomník. I takové maličkosti rozhodují. Máme právě ten datový skauting, pak máme lidi, kteří se na to dívají. Pokud je to možné, chtěli jsme hráče i sem na zkoušku. Samozřejmě když jsme v první fázi chtěli řešit, že bychom si koupili hráče a měli jsme na to určitý budget, to jsme se orientovali na slovenský trh, polské nebo maďarské kluby nám je přetáhnou.

Software, který vám pomáhá, porovnává statistiky hráčů napříč světem?

Srovnává všechny statistiky hráčů z Wyscoutu, Instatu, plus jsou tam různá porovnání, pro trenéry jsou tam lépe graficky přiblížené informace, aby mohli mít porovnání i s našimi hráči, kteří jsou v týmu, určitě je tam nějaký potenciál hráče směrem do budoucna, ale je to jenom nějaký základ. Řeknu příklad: Máme tady mladého chorvatského stopera, který byl vyhodnocen nejlepším hráčem loňské druhé chorvatské ligy a postoupil s týmem do první. Přijel sem a nelíbí se nám. Potřebujeme s daty pracovat. Je to takový pomocník, ale není to směrodatné.

Ovšem už není všechno jen na lidech, kteří musejí objíždět stadiony a hledat zajímavé hráče.

Přesně tak, už si vytipujete hráče, které chcete oslovit, můžeme si nastavit i parametry, že trenér chce víc používat ofenzivních prvků, tak jestli ten hráč vyniká víc v četnosti náběhových situací, nebo víc v defenzivních činnostech. Určíte si, jakou typologii hráče chcete, z toho vám to někoho vyprofiluje, ale pak se stejně musíte dívat, šest očí tam musí být.

Už mi to přijde víc jako počítačový fotbalový manažer…

Hodně se to k tomu blíží. Je to usnadnění práce celkového skautingu, zvlášť když tady máme skauta, který dělá pro mládež, je pro nás obrovsky důležitý v Jihomoravském kraji, ale pro první ligu spoléháme sami na sebe.

Jak vypadaly námluvy se zadákem Simonem Falettem, když viděl zázemí na Srbské? Přece jen hrál v Eintrachtu Frankfurt, Fenerbahce Istanbul, Métách…

Procházeli jsme vše, potřeboval vidět celý stadion, tréninkové hřiště, posilovnu, zázemí, chtěl si hned v pondělí odtrénovat. Převážel u něj pocit z tréninkového procesu s hráči a taky to, že tu má kamaráda Kamsa Maru, spolu hráli v guinejské reprezentaci. Delší dobu nehrál fotbal a skutečně se choval jako profesionál.

To není zvykem?

Byli tady kluci, kteří furt přemýšlejí, kde, co a jak bude, jsou namyšlení. To už jsme ukončili, jak to trvalo delší dobu. Dokonce někteří top hráči tady měli agenty, kteří se dva dny dívali na celý proces, zda to je pro toho hráče optimální, nebo není. Ale nechci zahraniční hráče upřednostňovat, nanejvýš mají tvořit dvacet pět procent týmu. Hodně jsme dbali na to, že padesát procent hráčů v přípravě bylo z vlastní líhně, ať už Večeřa, Vit nebo Šlapanský se zapojovali, Juritka dával hodně gólů. Pořád máme i tuhle cestu a její nedílnou součástí je, aby se naše béčko dostalo o soutěž výš.

Když máte zajímavé mladé hráče, potřebuje přivádět devatenáctiletého Kristoffera Jörgensena z Dánska?

Je to potřeba, protože některé pozice dlouhodobě nemáme, že nám z dorostu nedojdou. Kluka na pozici, která nám chybí, máme třeba až v šestnácti letech. Jednak je příchod zahraničního fotbalisty impulz pro naše hráče, porovnání s nimi, přinese jiný prvek do českého fotbalu, hráči něco odkoukají, naučí se od sebe, co můžou, stejně jako toho hráče třeba tady naučíte taktice, disciplíně, zase ty herní prvky, řešení situací odkoukají naši hráči od něj. Máme teď připravený nový projekt, vybrali jsme nějakých dvacet talentovaných hráčů, s nimi individuálně trénujeme, testujeme je, rozvíjíme, máme tam nové trenéry, kteří s nimi skupinově i individuálně trénují.

Svoreň ze hry o Zbrojovku? Opustil představenstvo, jednání míří do slepé uličky

Co si od toho slibujete?

Máme připravené kluky, kteří nám přijdou třeba za dva roky. Takže si vytipujeme hráče, který bude dva roky tady a víme, že za tu dobu bude nachystaný. Není to stoprocentně nalajnované, že tak to bude, vždycky se může stát, že přijde zranění, někdo dřív odejde, ale máme ty věci připravené. Paradoxně jak jsem si říkal v letním přestupním období, že máme půl roku, abychom si vše nachystali, v zimě se nám nepodařil nikdo na levé pozici, koho jsme měli nachystaného na prvních pěti místech. Dokonce se něco zase vrátilo do hry, ale o tom by se mohl natočit film, co se dělo v závěru přestupního období…

Prodej klubu se stále ještě řeší, ale spolumajitelé přinesli nové technologie už v létě?

Jsou v tom hodně zainteresovaní, plánujeme s nimi právě i pomocí datových softwarů lépe individualizovat a připravovat tréninkový proces hráčů. Máme taky připravený takový projekt, zatím však neproběhla celá transformace vlastníků, takže to připravujeme, některé věci děláme, částečně zaplatíme, ale ještě vše nemáme kompletně podchycené v našem systému.