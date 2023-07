/VIDEO/ Pořádný průvan v kádru udělala brněnská Zbrojovka po sestupu z nejvyšší soutěže. Skončilo deset fotbalistů, kteří více či méně nastupovali v uplynulém ročníku. Místo nich přišlo sedm nových tváří, dva navrátilci z hostování a mužstvo ještě rozšířili tři dorostenci. Obměněný celek má již tradiční cíl – okamžitý návrat mezi elitu.

K tomu si připočtěte nového sportovního ředitele Zdeňka Psotku, nového trenéra Luďka Klusáčka, výroční logo i dresy. Změn se na prahu druholigového ročníku udála řada. „Ze začátku jsme ještě byli smutní, ale už jsme se ze sestupu oklepali. Celou přípravu jsme tvrdě pracovali a nezbývá nám nic jiného než zabrat a pokusit se vrátit do ligy. Nálada už dobrá, máme před sebou jasně daný cíl, za kterým jdeme,“ prohlásil kapitán Jakub Řezníček, který stejně jako v minulém ročníku potáhne brněnskou ofenzivu.

Přestože přišel o dvorního nahrávače Michala Ševčíka, jenž přestoupil do pražské Sparty, získala Zbrojovka do ofenzivy několik zajímavých posil. Z Českých Budějovic přišel na hostování Roman Potočný, z Viktorie Plzeň Adam Kronus, detaily chybí k finálnímu dotažení přestupu Tomáše Smejkala z Jablonce. „Ještě nejsme spokojení. Jak jsem přicházel až v průběhu času, myslím, že stav kádrů, co se týče počtu, se nám podařilo doplnit, i když hodně hráčů je z dorostu. Do ofenzivy se nám podařilo variabilovat, máme různé typy hráčů, které lze použít, naopak do defenzivy se nám některé příchody nepodařily, plno variant jsme nemohli vyzkoušet kvůli zranění. Přestupní okno se zavírá později, ještě možná nějaké změny v kádru přibudou,“ okomentoval letní přestupové období sportovní ředitel Psotka.

Z defenzivních hráčů Zbrojovku opustili jak hráči na hostování Mohamed Tijani a Filip Souček, tak i Jan Hlavica nebo Matěj Hrabina, kterým klub nenabídl novou smlouvu. Zatím přišli jen Martinové Nový a Toml. „Cítím to tak, že vepředu máme hodně variant, ale malinko nás můžou potkat problémy vzadu, pokud by přišla zranění. Bavíme se ještě o doplnění, byť zatím není něco aktuálního. V první fázi doufám, že se nám vrátí marodi,“ poznamenal brněnský kouč Klusáček.

Zatímco stoper Jakub Šural teprve začíná naplno trénovat, takže úvod sezony nestihne, další stoper Jan Štěrba už po zánětu achilovky trénuje jen s malými úlevami a brzy bude připravený. „U Ondry Pachlopníka to bude trvat ještě déle,“ zmínil trenér svalové zranění ofenzivního středopolaře.

Přestupové okno ještě nekončí, ovšem odchody už se budou týkat spíš mladých hráčů, které nenajdou ve druhé lize patřičné uplatnění. Zůstává stoper Lukáš Endl a stále také nigerijský štírek Wale Musa Alli. „Pořád je součástí Zbrojovky, má platný kontrakt. Když jsem přišel do klubu, dostal jsem informaci, že je připravený na přestup, ale zatím se nerealizoval. Nějaké nabídky se řeší, ale není to podle představ,“ podotkl Psotka a zmínil, že Alli patřil k účastníkům pondělní nehody dvou autobusů na dálnici D2 u Brna. „Vyvázl jen s drobným šrámem, normálně trénuje,“ doplnil ředitel.

Proměněný brněnský celek ještě potřebuje čas na sehrání a také vstřebání všech pokynů, které ordinuje nový kouč Klusáček. Do nové sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY vstoupí v pondělí od půl šesté večer domácím duelem s Vlašimí. „De facto polovina mužstva je nová, hra se musí sehrát, sladit, hráčům potřebujeme najít odpovídající pozice. Vzhledem k četnosti změn je to normální, tým se stále skládá, ale důležité je, aby výkony mužstva měly stoupající tendenci. Chceme bojovat o postup, nemůžeme si dovolit velké zaváhání,“ upozornil Klusáček.

Mezi příchody zatím převažuji fotbalisté na hostování, ve středu klub potvrdil angažování Kronuse a Pavla Gaszczyka z Viktorie Plzeň, ovšem výhledově hodlá mít většinu hráčů vlastních. „Byli bychom radši, kdyby to tak bylo, ale měli jsme krátkou dobu na tvoření kádru, takže jsme využívali i možnost hostování třeba u fotbalistů, kteří se nedostali do sestavy prvoligových týmů. Spousta hráčů má smlouvu na jeden rok, během podzimu se to pokusíme nastavovat tak, aby byl kádr stabilnější, dlouhodobější a převažovalo víc kmenových hráčů. Mladí se chodí rozehrávat, chceme vytvořit smluvní vztahy, aby pak byli naši,“ řekl Psotka.

V kádru Zbrojovky se nachází hodně mladých talentovaných fotbalistů, kteří čekají na šanci ve druhé lize. „Když si ji zaslouží, dostanou ji, zatím pracují dobře. Máme v týmu hodně třicátníků i mladých hráčů, ale chybí nám střední generace,“ podotkl Klusáček.

Brněnský klub touží v nadcházejícím ročníku po dvou postupech – áčka do nejvyšší soutěže a béčka z divize do třetí ligy. „Cílů je samozřejmě víc pro sezonu, primární je jednoznačně postup do první ligy. K tomu patří postup béčka, kterému chceme pomoct, zapracovat mladé hráče, dorostence, abychom je mohli využít do budoucna. K tomu máme další cíle, jako přebudovat kádr v lepším případě s výhledem na první ligu,“ doplnil Klusáček.