Jestliže na začátku jarní části fotbalisté Zbrojovky ještě doufali, že se jim třeba podaří stáhnout devítibodové manko na první místo, po pátku už se reálně smiřují s tím, že daleko už je i třetí příčka zajišťující účast v baráži o nejvyšší soutěž.

Fotbal Zbrojovka Brno – Sparta Praha B 2:3 | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Brněnský celek prohrál na Velký pátek v domácím utkání s béčkem Sparty Praha 2:3 a ze sedmé pozice ztrácí čtyři body na třetí Táborsko. To však duel dvacátého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY proti Vyškovu sehraje až v sobotu, utkání v Drnovicích začíná ve čtvrt na jedenáct dopoledne. „Jsem zklamaný. Věřil jsem, že to zvládneme,“ hlesl brněnský kouč Tomáš Polách.

Hrůzostrašný zápas, láteřil brněnský kouč Polách po porážce v Chrudimi

Zbrojovka prohrála podruhé za sebou, v součtu s posledním podzimním duelem čeká na výhru pět kol. Proto jí uniká i baráž, ke které má o bod blíž šestá Líšeň. „Vzdaluje se to. Nepředvádíme výkony, abychom tam byli, kazíme si to sami. Kdybychom šlapali, udělali nějakou šňůru, tak tam jsme. Ale neudělali jsme, utíká nám to. Asi tam prostě nepatříme,“ hlesl kapitán Zbrojovky Jakub Řezníček.

S dvanácti brankami nejlepší střelec soutěže překvapivě scházel v základní sestavě Zbrojovky. „Kuba je stále klíčový hráč ve Zbrojovce, na tom se nic nemění, ale jít do utkání s ním a bez něj, je jiné. Hráči ho hodně hledají, chce balon do nohy. Chtěli jsme první poločas obranu soupeře roztrhat náběhy. Předpokládali jsme, že až přijde, dostaneme se do tlaku a pomůže nám rozhodnout. S Kubou jsem o tom mluvil a jeho reakce byla správná, chce hrát. Tak by to měl mít každý hráč, že chce na hřišti odvádět co nejlepší výkon pro klub. Ve druhém poločase jsme díky němu, hráčům, kteří přišli, a díky tomu, že celý tým přepnul na vyšší režim, byli daleko lepší, konstruktivnější, vytvořili jsme si spoustu situací,“ vysvětlil Polách.

Jenže trenér Zbrojovky určitě nepředpokládal, že Řezníček půjde po přestávce do hry za stavu 2:1 pro béčko Sparty. Hosté vedli už po čtvrthodině po povedené kombinaci, kterou zakončil Daniel Michl. Ve 36. minutě pak po jeho centru přesně hlavičkoval Radek Šiler. „Dostáváme strašně jednoduché branky. Neměli jsme prohrávat 0:2, pak to musíme honit, soupeř byl zavřený, je to těžké,“ litoval Polách.

Krátce před pauzou Roman Potočný tečovanou střelou snížil a Zbrojovka šla do druhé půle jen s jednogólovým mankem. Její tlak však vyrovnání nepřinesl, naopak v 77. minutě ztratil před vlastní brankou míč Denis Alijagič a Šiler krásnou ranou do šibenice podruhé překonal Dominika Sváčka v brněnské brance. V nastavení už jen korigoval výsledek svým druhým gólem Potočný.

Zbrojovka obdržela tři branky ze čtyř sparťanských střel. „Všechny byly laciné. Hodně se nám opakují situace, typický příklad byl druhý gól. Po centru ze strany hřiště v šestnáctce není nabraný hráč. To se nám stávalo už v přípravě. Není možné, aby hlavičkoval sám. Je to o tom dostoupit hráče, převzít zodpovědnost za prostor i nebezpečné hráče,“ zlobil se kouč.

Dohoda je na světě. Fotbalová Zbrojovka v dubnu změní majitele

Už po poslední prohře 1:3 v Chrudimi před reprezentační přestávkou se spekulovalo o tom, zda Polách výsledkovou mizérii ustojí. Před utkáním se Spartou B sice žádné ultimatum nedostal, přesto může dojít k jeho odvolání? „Je možné, že se to stane, pokud se vedení rozhodne k výměně. V žádném případě se nezbavuji zodpovědnosti. Mám ji za výsledky, předvedenou hru, mám na tom velký podíl, měl jsem možnost to ovlivnit. Cíle, které jsme si vyslovili před soutěží, nenaplňujeme bodově ani herně, to jen v určitých pasážích. Výkon není dominantní. Nevzdávám se, když do něčeho jdu, je to se vším všudy, buď to může fungovat, nebo to taky může být špatné. Pozice trenéra taková je, beru to se vším všudy. Uvidíme, co přinesou další dny,“ řekl Polách.