Brněnští fotbalisté se pyšní na čele soutěže devítibodovým náskokem na druhou Vlašim, v kabině se tím ale nehodlají konejšit. „Lidi to tak berou a předhazujou nám, že už jsme v podstatě v první lize. V kabině se ale bavíme o tom, že nás čeká ještě tvrdá práce. Postup nám nedá nikdo zadarmo. Na statistiky a tabulky se vůbec nedívám, člověk se může rychle dostat dolů, když potom na základě toho kalkuluje,“ varoval slovenský obránce Zbrojovky Damián Bariš.

Brňané se pyšní širokým kádrem, kouč Dostálek přesto velí k obezřetnosti. „Pár hráčů máme pod hrozbou vykartování. Může se to sejít, vypadnou nám a už se to bude skládat složitěji. Sbíráme body, ale to taky může přestat,“ poznamenal brněnský lodivod.

V našlapaném dubnu hodlá zápasovou nálož rozložit mezi většinu hráčů. „Fyzických sil bude u některých kluků ubývat, proto chceme hráče protočit. Máme třiadvacetičlenný kádr a hodláme zapojit většinu,“ poznamenal Dostálek.

V páteční bitvě proti Příbrami měl k mistrovskému zápasu poprvé po půl roce k dispozici obránce Jakuba Šurala, naproti tomu scházel Jan Hlavica a z rodinných důvodů Jan Štěrba. „Honza Štěrba se zapojil hned v sobotu, u Honzy Hlavici je to náročnější, od pondělí by se měl přidat, ale musíme být trošku opatrní,“ poznamenal Dostálek.

Zvlášť velkou péči teď v kabině brněnského celku věnují regeneraci. „Moc toho nenatrénujeme, je důležité dobře odpočívat,“ podotkl Bariš.

Další zápas Brňany čeká už ve středu ve Varnsdorfu. Tento duel si odložili z předminulého víkendu právě na hektický duben. „Ukáže se po zápase, jestli to bylo správné rozhodnutí. Ale měli jsme tři hráče v reprezentaci, u dalších jsme nevěděli, jak na tom budou se zraněními. Nabízelo se zápas přeložit, než ho odehrát oslabeni. Teď nás sice čekají dva náročné výjezdy, ale snad nás bude dost,“ vysvětlil důvody přeložení Dostálek.

Dubnové zápasy Zbrojovky:

pátek 1. dubna: Zbrojovka – Příbram 1:0

středa 6.dubna od 16.30: Varnsdorf – Zbrojovka

neděle 10. dubna od 10.15:Žižkov – Zbrojovka

středa 13. dubna od 19.00: Zbrojovka – Ústí n. Labem

neděle 17. dubna od 10.30: Sparta B – Zbrojovka

sobota 23. dubna od 10.15: Vyškov – Zbrojovka

středa 27. dubna od 19.00: Zbrojovka – Třinec