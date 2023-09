Rušný poslední týden přestupů. Zbrojovka kvapně shání posily, hledá (nejen) beka

Stále to není ono. Brněnští fotbalisté sice téměř dotáhli čelo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, na které už ztrácí jediný bod, herně však dál tápou. Potvrdil to i sobotní domácí duel proti Varnsdorfu, ve kterém byli hosté dlouho lepším týmem, o vítězství Zbrojovky nad posledním celkem tabulky 1:0 rozhodli až střídající hráči. I proto se vedení jihomoravského klubu vydává do posledního týdne přestupového období s jasný cílem – přivést minimálně jednu posilu.

