Slovenský trojboj dokončený. Fotbalisté Zbrojovky mají za sebou tři úvodní zápasy v přípravě na novou sezonu, ve kterých se vždy utkali se soupeři ze Slovenska, a vyšli z nich s kvalitní bilancí. K jedné remíze a jedné výhře ve středu přidali vítězství nad Banskou Bystricí 2:0, když jeden gól vstřelila i nedávná posila z Plzně Adam Kronus.

Brněnští fotbalisté (v červeném) zdolali ve středu Banskou Bystricu 2:0. | Foto: Jan Sláma

Značně obměněné mužstvo poskládala před druholigovou sezonou Zbrojovka, i třetí přípravný duel byl hodně zaměřený na testování nových hráčů i taktických variant.

Šanci proto na rosickém hřišti dostaly dvě téměř kompletně odlišné jedenáctky. „Prostřídali jsme všechny zdravé hráče. Soupeř si vytvořil v každém poločase jednu šanci, jinak jsme celkem dominovali a branek mohlo být i víc,“ pochvaloval si pro klubový web brněnský asistent trenéra Josef Mucha.

Tomu musely udělat radost i výkony nováčků v brněnském dresu, vítězný gól vstřelil Kronus, obrana naopak proti slovenskému prvoligistovi udržela čisté konto. Do zajímavé situace se dostal i mladík Tomáš Kopr, který se připojil k týmu. „Měl ještě tento týden dovolenou, je s námi krátce. Je rychlostní typ, svou rychlostí může být platný,“ hodnotil Mucha.

Trenérský tým měl k dispozici i tři uzdravené hráče – Lukáše Endla, Adama Fouska a Davida Jambora. Další devítku fotbalistů však zdravotní problémy do hry nepustily, špatnou zprávou je i obnovené zranění Endla, který vydržel na hřišti jen šest minut. „Je to smůla, mohl po pauze odehrát zápas a dostat se do tempa. Ale věřím, že v sobotu už bude zase připravený,“ odvrátil nejhorší obavy asistent trenéra Luďka Klusáčka.

KP přehledně: Král střelců bez konkurence, kdo se stal zlým a železným mužem?

Proti čtvrtému týmu nedávno skončeného ročníku nejvyšší slovenské soutěže šla Zbrojovka do vedení těsně před koncem první půle, kdy přihrávku Jakuba Řezníčka dokázal zužitkovat Kronus. V 65. minutě pak na konečných 2:0 zvýšil Jan Hladík. „Narazili jsme na dobré mužstvo slovenské ligy a odehráli jsme kvalitní zápas. Chtěli jsme hlavně ze začátku hrát hodně vysoko a presovat, aby to mělo i kondiční charakter. Ukázali jsme si, jak získávat balony vysoko, docela nám to vycházelo,“ podotkl Mucha.

Menší kaňkou je neproměňování šancí, především ve druhé půli Brňané měli hned několik příležitostí k navýšení skóre, nevyřešili je však dobře. „Je to o nějakém klidu a dohrání situace v koncovce. Mužstvo je nové a částečně mladé, to je jeden z možných důvodů. Věřím, že to přijde a zklidníme se, je ještě čas to vypilovat. Základ je, že se do šancí dostáváme,“ dodal Mucha.

Náročnou zápasovou část přípravy Zbrojovka zakončí v sobotu, kdy míří do Lutína k souboji s polským celkem Termalica Niecziecza. Poté už na brněnské hráče čeká jen generálka na novou sezonu, kterou sehrají v sobotu 15. července proti Prostějovu.

Zbrojovka Brno - Banská Bystrica 2:0

Poločas: 1:0.

Branky: 42. Kronus, 65. Hladík.

Diváci: 300.

Zbrojovka Brno: Berkovec (46. Šiman) - Toml, Endl (6. Koželuh), Divíšek (46. Hamza), Jambor, Martinek (46. Texl), Nový, Kronus (71. Kopr), Gaszczyk (71. Martinek), Fousek (46. Granečný), Řezníček (46. Hladík).

Banská Bystrica: Hruška - Uhrinčať, Godál, Wilweber, Migaľa, Svetlík, Ľupták, Káčerík, Slebodník, Depetris, Edmund.