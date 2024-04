Sotva by někoho překvapilo, kdyby fotbalová Zbrojovka po Velikonocích oznámila, že trenér Tomáš Polách končí na lavičce prvního mužstva. Po páteční domácí prohře 2:3 s béčkem pražské Sparty, po které brněnský celek klesl na osmou příčku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, se druhá trenérská změna v sezoně očekávala.

Pískot fanoušků Zbrojovky po prohře se Spartou B. | Video: Jaroslav Kára

A některá média dokonce v úterý přišla se „zaručenou“ informací, že Polách opravdu končí. To však Zbrojovka rázně popřela. „Můžeme potvrdit, že zveřejněné informace nejsou pravdivé,“ reagoval sportovní manažer a místopředseda představenstva Zdeněk Psotka.

Jarní bída, kdy Zbrojovka ve čtyřech dosavadních kolech ještě nepoznala vítězství, však nenechává vedení v klidu. Podle některých médií klub oslovil tři renomované kouče: Michal Bílek, Adrián Guľa ani Václav Jílek údajně nabídku na vedení brněnských fotbalistů nepřijali.

V sobotu v domácím utkání proti Prostějovu, které začíná v šest hodin večer, tak mužstvo nadále povede bývalý prvoligový záložník. „Vedení klubu se samozřejmě zabývá situací prvního mužstva, ke změně na trenérské pozici nicméně nedošlo. Trenér Tomáš Polách na lavičce zůstává,“ sdělil Psotka.

Do pozice hlavního trenéra se Polách posunul na konci října po odvolání Luďka Klusáčka, jemuž dělal asistenta. Na lavičce sice začal dvěma výhrami 3:0 s Líšní a v Kroměříži, jenže podzim zakončila Zbrojovka prohrou 0:1 s olomouckým béčkem.

Na jaře přišly dvě remízy a poté dvě prohry, po nich předsezonní adept na postup ztrácí už pět bodů na třetí barážovou příčku, kterou drží Táborsko. „V žádném případě se nezbavuji zodpovědnosti. Mám zodpovědnost za výsledky, předvedenou hru, mám na tom velký podíl, měl jsem možnost to ovlivnit. Cíle, které jsme si vyslovili před soutěží, nenaplňujeme bodově ani herně. Výkon není dominantní, ale nevzdávám se,“ pravil Polách po páteční porážce s rezervou Sparty.

Proti pražskému mužstvu dokonce vyzkoušel variantu s kapitánem Jakubem Řezníčkem pouze na střídačce, jenže Zbrojovka už v první půli prohrávala o dva góly a manko nedotáhla.

Po přestávce šel za stavu 1:2 do hry i nejlepší střelec druhé ligy, ale byť zvýšil údernou sílu Zbrojovky, ani v největší šanci neuspěl a domácí celek nebodoval. „Dostal jsem prudký balon do kapsy, to musím samozřejmě trefit. Dostal jsem se před obránce, ale letělo to nad. Škoda, tohle musí být gól,“ uznal Řezníček.

Před vstupem do rozjetého utkání uražený nebyl, chtěl rozhodnout. „Bylo to rozhodnutí trenéra, které mi oznámil. O pauze byl ve skóre jednobrankový rozdíl, motivaci jsem samozřejmě měl, jako ji mám každý zápas. Ale bylo vidět, že když nejsem v pohodě, nepadne mi to tam,“ litoval pětatřicetiletý forvard.

Je na něm patrné, jak ho současná krize týmu trápí. Zbrojovka takřka pravidelně dotahuje náskok protivníka, ale ani pro to vysvětlení nemá. „Opakuje se to. Prohráváme, až pak začneme hrát. Nevím, proč nehrajeme od začátku, je to furt dokola,“ hlesl Řezníček. „Celou sezonu je to nahoru dolů. Třikrát vyhrajeme, dvakrát prohrajeme. Nemůžeme se vůbec odrazit a chytit nějaké šňůry,“ řekl útočník, jemuž chybí dva prvoligové zásahy ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů.

Chmurné období nezažívají jen brněnští fotbalisté, ale také příznivci Zbrojovky, kteří nespokojenost dávají najevo. „Proti Spartě nás podporovali, byl to diametrální rozdíl oproti minulému zápasu s Táborskem. Fandili nám a zaslouží si lepší výkony. Už v Chrudimi jsme měli rozpravu. Chtějí vyhrávat, my jim to nedopřáváme, po právu jsou naštvaní. Respektuji je, jsem taky naštvaný, absolutně je chápu,“ prohlásil Řezníček.