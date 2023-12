Staronovou zvučnou posilu vítá do svých řad brněnská Zbrojovka. Druholigový fotbalový klub v sobotu na svém webu potvrdil příchod stopera Luďka Pernici, který se k úspěšné kariéře odrazil právě z Brna.

Luděk Pernica. | Foto: fcv/Ondřej Pastor

Třiatřicetiletý stoper se dohodl na podmínkách kontraktu a patrně se zapojí už do startu zimní přípravy 8. ledna. „Jsem spokojený a šťastný, že už máme jasno. Vrátit se domů pro mne bylo vždycky prioritou, počítal jsem s tím a jsem rád, že se to povedlo. Těším se na jaro, na fanoušky a doufám, že společně dokážeme pomoci k postupu do první ligy,“ uvedl Pernica.

Ten po šesti letech končí angažmá v plzeňské Viktorii, se kterou slavil ligový titul nebo si zahrál Ligu mistrů proti Bayernu Mnichov a Barceloně. Poslední ligový zápas sice sehrál na začátku dubna proti Jablonci, kde špatně došlápl a od té doby nenastoupil.

Teď už je podle všeho v pořádku a může naskočit do plnohodnotné přípravy s týmem. „V Luďově osobě k nám přichází velká kvalita a bohaté zkušenosti, navíc je to odchovanec. Jsme rádi, že se nám povedlo domluvit, na přelomu roku nám zbývá provést transfer administrativně,“ sdělil brněnský sportovní manažer Zdeněk Psotka.

Rodák z Boskovic si debut v nejvyšší soutěži připsal za Zbrojovku v dubnu 2010, v roce 2014 zamířil do Jablonce a o čtyři roky později přestoupil do Plzně. Předloni se do Brna vrátil na půlroční hostování. V nejvyšší české soutěži naskočil do 289 duelů a vstřelil dvacet branek.

V kabině šestého celku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY potká mnoho bývalých spoluhráčů. „Z mého posledního angažmá zůstalo dost hráčů, znám samozřejmě i kluky z Plzně, co tu jsou na hostování. A v Plzni jsem se potkal i s Řezňou, už jsme si volali,“ zmínil kapitána Jakuba Řezníčka.