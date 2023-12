Odehráli obě přípravná utkání, v nichž měli dokázat, že budou pro fotbalisty Zbrojovky přínosem. Ghanský stoper Foster Gyamfi nevynechal proti Chrudimi a Opavě ani minutu, brankář Dominik Sváček chyběl pouze půlhodinu proti prvnímu soupeři.

Šestadvacetiletý gólman Dominik Sváček z Plzně. | Foto: FC Zbrojovka Brno

Pokud se jednání nezadrhnou na podmínkách, oba by měli se Zbrojovkou zahájit zimní přípravu. „Myslím, že to dopadne a na devadesát devět procent se 8. ledna objeví u nás v přípravě. Pořád to není definitivní, nemáme nic podepsaného, ale jsme s nimi spokojení a bavíme se už spíš o drobnostech,“ sdělil Deníku Rovnost sportovní manažer brněnského klubu Zdeněk Psotka.

Zase ta Opava. Zbrojovka ale duel nakonec otočila, výhru vystřelili mladíci

Devatenáctiletý stoper Gyamfi, který poslední rok a půl strávil v dánském Esbjergu, představuje spíš vklad do budoucnosti. „Je to mladý kluk, který může hrát na obou dvou pozicích, levonohý stoper je v České republice nedostatkové zboží. Se svou postavou může nastupovat i na pozici levého obránce, ale je hráč ročníku narození 2004, takže se bude vychovávat,“ sdělil Psotka.

Zdroj: Deník/Jakub Tručka

Šestadvacetiletý brankář Sváček patří Viktorii Plzeň, v jejímž dresu si připsal dosud jediný start v nejvyšší české soutěži. Za sebou má také hostování ve slovenském Liptovském Mikuláši.

Sváček by měl nahradit jiného plzeňského odchovance Jakuba Šimana, s nímž už brněnský klub nepočítá. „Domluvili jsme se, že si Šiman může hledat angažmá. Chceme, aby pro jaro vytvořili dvojici Sváček s Berkym a porvali se o pozici číslo jedna,“ naznačil manažer, že Sváček má přinést větší tlak na dosud neochvějný post Martina Berkovce.

Polách bere Zbrojovku jako výzvu: Když se jí člověk bojí, je to velký průšvih

Šestý celek FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zahájí zimní přípravu 8. ledna a na jejím začátku chce přivítat také výraznější posily. „Doufám, že to bude už dřív. Čekáme na skončení první ligy u nás nebo na Slovensku. Až po konci podzimu se budou jednání detailovat,“ podotkl Psotka.