První zápas v přípravě po návratu do Zbrojovky si připsal obránce Luděk Pernica. To byla zásadní událost prvního poločasu utkání s Hodonínem. Brněnský celek třetiligového soupeře porazil 5:0, ovšem všechny góly padly až po přestávce.

Příprava fotbalistů Zbrojovky Brno proti Hodonínu. | Video: Jaroslav Kára

Pernica nehrál od dubnového zranění kolena, po kterém musel na operaci. V zimě mu vypršel kontrakt v Plzni a vrátil se do Zbrojovky, za kterou teď poprvé nastoupil a hlasitě řídil její defenzivu. „Cítil jsem se dobře, noha drží, to bylo pro mě rozhodující a hlavní. Nějaké technické nedokonalosti tam byly, až moc na můj vkus, ale to snad ještě v únoru vypiluji,“ sdělil stoper Pernica.

Brněnský celek si podle předpokladů poradil se třetiligovým sokem, všech pět gólů ovšem padlo až ve druhém poločase. Postupně se prosadili Filip Večeřa, Denis Alijagič, Ondřej Pachlopník, Tomáš Smejkal a na závěr také povedenou ranou ghanský stoper Foster Gyamfi. „Už v první půli jsme měli šance, které jsme měli proměnit, ale ty situace jsme nezvládli nebo nedohráli. Po změně stran jsme se postupně začali prosazovat, ale ve hře je samozřejmě i s ohledem na fázi přípravy ještě hodně chyb, nepřesností a rezerv,“ povídal asistent brněnského kouče Josef Mucha.

Zimní příprava se blíží k polovině, v pátek od tří hodin odpoledne nastoupí šestý celek FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY proti slovenské Žilině.

Zdroj: Jaroslav Kára

Co musí brněnští fotbalisté ještě zlepšit? „Přesuny, vykrývání prostorů, dostupování hráčů, čistě získat míč, z toho jsme ve Skalici dostali hodně gólů a potřebujeme na tom pracovat. V tom musíme být výrazně lepší," připomněl Mucha porážku 2:6. „Postupně dostávají šanci mladí hráči, pro které je to škola, ale předpokladem je, že na soustředění by měl odjet už užší kádr hráčů. Uvidíme, záležet bude i na zdravotním stavu,“ zmínil asistent kouče nadcházející soustředění v Senci, kam Zbrojovka odcestuje 10. února.

