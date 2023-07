O návrat do nejvyšší soutěže už bude fotbalový klub Zbrojovka Brno usilovat s novými spoluvlastníky. Minoritní podíl v klubu získala investiční skupina Portiva, který by před začátkem jarní části fotbalového ročníku 2023/2024 měla navýšit podíl na většinových 61 procent. Dalších pět procent pak získala Regionální hospodářská komora Brno.

Fotbalová Zbrojovka představila pro nadcházející sezonu i nové logo. | Foto: FC Zbrojovka Brno

Po změně majitele volala po dalším sestupu velká část fanoušků, dosavadní vlastník klubu Václav Bartoněk však vedl jednání o vstupu nových partnerů již dlouho. „Jsem rád, že se mi podařilo po několikaměsíčních jednáních s lidmi z regionální podnikatelské sféry dosáhnout složení nové vlastnické struktury, která je schopná dát rozvoji klubu dynamiku,“ uvedl na klubovém webu předseda představenstva klubu Bartoněk.

Členové investiční skupiny Portiva vlastní a spravují aktiva za více než 12 miliard korun v sedmi zemích střední a východní Evropy. S dosavadním majoritním vlastníkem, společností FOR Brno Plus Václava Bartoňka, podepsali dohodu o odkupu 61 procent akcií klubu. Součástí transakce je také předkupní právo na zbylý podíl.

Portiva se zaměřuje hlavně na obnovitelnou energetiku, digitální a IT služby v automotive, komerční nemovitosti či investiční fondy. „Ačkoli působení skupiny Potiva již přesáhlo hranice České republiky a daří se nám naplňovat naše růstové ambice také v celoevropském měřítku, v Brně jsme začínali a máme zde nadále zázemí. Kromě podpory kultury a environmentálních aktivit v regionu, kterým se věnujeme dlouhodobě, jsme se proto rozhodli vstoupit rovněž na pole profesionálního i mládežnického sportu, a to nejrazantnějším možným způsobem. Zbrojovku vnímáme jako stěžejní symbol Brna s významným potenciálem, který se bohužel dlouhodobě nedaří nastartovat. Věřím, že se to i díky naší tvrdé práci změní a do Brna se vrátí fotbalová hrdost,” řekl výkonný ředitel skupiny Portiva Pavel Svoreň.