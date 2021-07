Velký návrat zpečetěn. Třiatřicetiletý útočník Jakub Řezníček je nejnovější akvizicí fotbalistů Zbrojovky. Včera s klubem podepsal nový kontrakt a na jih Moravy se vrací po čtyřech letech. Nastoupit by měl už v sobotní generálce brněnského celku ve Zlíně, která začíná v pět hodin odpoledne.

Jakub Řezníček se po čtyřech letech vrátil do Zbrojovky. | Foto: FC Zbrojovka Brno

„Jdu do známého prostředí, jenom pár kluků se tu změnilo, jinak je vše stejné. A samozřejmě jsem rád, že tu je i Pavel Zavadil, už jsem nedoufal, že by jsme se někdy mohli potkat. Je to můj kamarád i mimo hřiště a jsem nadšený, že tady je,“ pochvaloval si znovuobnovení spolupráce s o deset let starším doyenem Řezníček.