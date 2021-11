„Cítím se líp. Byl jsem pořád trochu malátnější, ale už se mám normálně,“ ubezpečil Štěrba v rozhovoru pro Deník Rovnost. Zbrojovka navíc nakonec duel s Chrudimí vyhrála 3:2.

Jak vám dopadla vyšetření v nemocnici?

Výsledky těch důležitých týkajících se srdce nebo případné plicní embolie dopadly dobře. Jsem rád, že se nepotvrdily vážné diagnózy, které by mi zkomplikovaly další fotbalovou kariéru. Vše by mělo být v pořádku. Mám teď týden klidový režim, pak půjdu za klukama do šatny a budu se postupně rozběhávat.

Pamatujete si, co se vlastně na hřišti kolem inkriminovaného momentu odehrálo?

Pamatuju si skoro všechno až na ten moment a chvíle po něm. Omdlel jsem a zanedlouho uslyšel hlasy. To už nade mnou byli kluci ze záchranky. Zvedli mi nohy, díky čemuž jsem se prokrvil a už vnímal všechno. Není to ale tak, že by mě resuscitovali. Jen zkoumali tep.

Měl jste před kolapsem signály, že něco není v pořádku?

Asi od desáté minuty jsem cítil zvlášť při sprintech, že to není ono. Zadýchával jsem se…Říkal jsem si nicméně, že jsem zesláblý po antibiotikách, která jsem předtím bral deset dní. Myslel jsem, jak to rozběhám, ale naopak to na mě padlo.

Souvisí tedy kolaps s těmi antibiotiky?

Asi ano. Roli hrál metabolismus, organismus byl vytížený. Mohlo za to nicméně zřejmě víc faktorů, bylo to jedno s druhým. Asi se mi neprokrvovalo tělo, jak mělo.

Omdlel jste už někdy v běžném životě?

Ne, byla to úplná premiéra. Podstupujeme různé zátěžové testy, kardiograf a jsme dost hlídaní. Do neděle jsem nic takového nezažil.

Chvíli před kolapsem jste přitom dal svůj první gól v sezoně…

Za to jsem samozřejmě rád. Byly to pro nás nakonec důležité tři body, můj gól k tomu pomohl, jinak to ale herně nebylo ode mě ono.

Vystrašil vás kolaps?

Ano, bál jsem se, jak dopadnou testy a jestli není ohrožena má kariéra, uvidíme ještě, jak dopadnou testy po návratu.

I vaši blízcí se určitě hodně obávali…

Vyděsilo je to. Nebyl jsem totiž na mobilu a ozval se až po dvou hodinách. Pak jsem obvolával trenéry i fanoušky, že jsem v pořádku.

Psalo vám hodně příznivců?

Ano, měl jsem dost zpráv a jsem za to obrovský rád. Děkuju jim za zájem a přání.

Zajímal jste se po přejezdu do nemocnice o zbytek zápasu s Chrudimí?

Myšlenky jsem na to moc neměl. Byl jsem trošku mimo a navíc na oddělení i mezi covid pozitivními. Byl to trochu chaos. Potom za mnou přijeli kluci s věcmi a tak jsem se ptal, jak to vypadalo.