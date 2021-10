V minulém ligovém klání doma proti Vyškovu ovšem jako rychlý záskok po Berkovcovi indisponovaném hrozivou srážkou s Janem Hlavicou, obstál a přispěl k remíze 2:2. Protože Berkovec po těžkém střetu absentuje, dostane Floder prostor v bráně v sobotním zápase na hřišti Třince, který startuje ve čtvrt na jedenáct dopoledne. „Martinovi přeju, ať je co nejrychleji fit, ale jsem po všech stránkách nachystaný,“ říká v rozhovoru pro Deník Rovnost brněnský rodák.

Čekal jste vůbec, že ještě dostanete na podzim šanci?

Nic moc tomu nenasvědčovalo. Dařilo se a trenér neměl proč zasahovat do sestavy. Jsem ale nachystaný. Martinovi samozřejmě přeju, ať je co nejrychleji v pořádku, ta jeho srážka s Honzou Hlavicou nevypadala vůbec dobře.

Vtiskne se gólmanovi do podvědomí taková srážka? Jste teď třeba i vy opatrnější, když si jdete pro balon?

Ani jsem nad tím popravdě moc nepřemýšlel. Jediné co, tak jsem doufal, ať jsou oba v rámci možností v pořádku a nejde o horší zranění.

Počítáte, že si zachytáte jenom teď v Třinci nebo už do konce podzimní části?

Vím jenom o tom, že půjdu do hry teď nejbližší utkání. Jak to bude dál, o tom žádné zprávy nemám a nechci nějak spekulovat.

Zatím jste osobně moc radosti v této sezoně nezažil. Ve Varnsdorfu jste při Mol Cupu za stavu 2:1 inkasoval nešťastný gól, po němž utkání dospělo do prodloužení, v němž soupeř vyhrál. Jak k té brance došlo z vašeho pohledu?

Dostával jsem malou domů, nějak se mi střetly v tu chvíli myšlenky a váhal jsem, jak ten míč vzít. Chtěl jsem ho chytit do rukou, ale nakonec jsem to neudělal a balon bohužel propadl za mě. Byl to hodně smolný gól, z něhož si musím vzít poučení.

Jak namáhavé potom bylo zkoncentrovat se na zbytek zápasu?

Bylo to těžké, ale člověk nad tím nesmí moc přemýšlet. Když se taková věc stane, musíte se přes ní co nejrychleji přenést. Jenomže nám se pak nepovedlo utkání dovést do vítězného konce, takže mě ten moment mrzel o to víc.

Pomohlo vám aspoň, že jste obstál v souboji proti Vyškovu, v němž jste nahradil otřeseného Berkovce?

Určitě, jakmile jsem šel do toho zápasu, říkal jsem si, že si musím co nejrychleji pomoct třeba nějakou jednoduchou přihrávkou. A bylo důležité se chytit, protože po každém takovém momentu jako v tom Varnsdorfu vaše sebevědomí utrpí. Utkání proti Vyškovu jsme ale taky výsledkově nezvládli, chtěli jsme tři body.

Při reprezentační pauze jste vypadli z poháru a pak remizovali s Vyškovem. Čelíte poklesu formy?

Spíš se to sešlo, na tréninku jedeme pořád to svoje. Možná jsme na sebe vyvinuli větší tlak, než jsme měli, ale nijak nás ty dva výsledky nepoznamenaly. Čeká nás další duel. Chceme vyhrát.