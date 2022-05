V trochu prázdninovém módu už je Zbrojovka dva týdny, vždyť s předstihem pěti kol si poprvé od roku 1992 zajistila vítězství ve druhé lize a dál navyšuje svůj náskok na čele. I s prvoligovou místenkou v kapse si poradila jak s Třincem 4:2, tak s Vlašimí 2:1 a naposledy stejným poměrem i v neděli doma s Duklou Praha. „Jsme hrozně rádi, že se nám povedlo zajistit si postup s takovým předstihem. Před dvěma roky jsme byli pod tlakem až do konce a naháněli Pardubice. Daří se nám a jsme schopni dát góly třeba i v závěru,“ lebedil si Hladík.

Jemu osobně ale byla radost ze vstřeleného gólu měsíce zapovězená. Předlouhý střelecký půst ukončil právě v neděli proti Dukle, když v 53. minutě hlavou otevřel skóre zápasu. V soutěžním duelu se předtím naposledy trefil na konci října, kdy skóroval při výhře Brna 2:1 nad Vlašimí. „Jsem za gól strašně rád, hodně jsem ho potřeboval,“ ulevilo se osmadvacetiletému forvardovi.

Lipták: Jak někdo ukáže, že je dobrý, lidi ho začnou vycucávat jako citron

I v nedělním utkání před svou spásnou trefou se spoluhráči několik dobrých příležitostí spálili. „Bohužel pro nás se do vyložených šancí dostávají stejní hráči. Chtělo by to, aby tam byl Kuba Řezníček, který dává góly. V těch šancích se ocitli Honza Hladík s Kubou Nečasem, kteří situace nezvládali. Honza se pak vykoupil, ale mohli jsme přidat další branky a dohrát to víc v klidu,“ vracel se za nedělní partií s Duklou brněnský trenér Richard Dostálek.

Vrásky mu na konci sezony přidělává ale hlavně početná marodka. Aby aspoň trochu ulevil zdravým hráčům, poslal v nedělním klání na hřiště v závěru také Jakuba Šurala a Jana Štěrbu, ačkoliv předtím v týdnu kvůli zraněním ani jeden z nich netrénoval. „Chtěli jsme ulevit hráčům, s nimiž počítáme i na středeční utkání,“ bral Dostálek ohled i na středeční partii v Chrudimi.

V ní Zbrojovka dost možná prověří i svého brankáře Jiřího Flodera, který je na východě Čech na hostování a týmu devíti vychytanými nulami výrazně dopomohl k záchraně. „Pro nás je to milé překvapení a jsme rádi, že má tolik nul. Pouštíme si sestřihy ze zápasů, abychom ho měli pod dohledem a byli bychom rádi, aby proti nám nastoupil,“ dodal kouč.