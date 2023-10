Zavedené pořádky se nemění, Brnu dál vládne Zbrojovka. Páteční druholigové derby proti Líšni bylo soubojem dvou tabulkových sousedů, výsledek však jasně vyzněl pro domácí hráče. Opět se blýskl Jakub Řezníček, který hosty sestřelil dvěma góly, naopak svěřenci kouče Milana Valachoviče své velké šance pálili, a proto z utkání s městským rivalem odešli s porážkou 0:3.

Zbrojovka vstupovala do zápasu po horečném týdnu, ve kterém vyhodila trenéra Luďka Klusáčka, jeho post přebral dosavadní asistent Tomáš Polách. Po své premiéře v nové roli mohl díky výhře 3:0 rozdávat úsměvy. „Měl jsem jako vysněný výsledek vítězství a to se nám podařilo splnit, je už pak jedno, jestli to bylo o gól, nebo o tři. Samozřejmě s tříbrankovým náskokem jsme zápas dohrávali ve větším klidu, ale jsem hlavně rád za kluky, protože jsem na nich viděl obrovské odhodlání,“ popsal šestačtyřicetiletý kouč.

Herně přitom Líšeň za svým soupeřem nezaostala, první půlhodinu byla dokonce na hřišti lepším celkem. Jenže pálila své šance, tu největší zahodil Adam Vlasák, který z pár metrů přestřelil bránu. „Myslel jsem si, že jsme trochu odolnější, ale přesně se projevilo, že někteří hráči moc podobně velkých zápasů nehráli. Byl z nich cítit velký respekt ze soupeře, třeba Vlasák si normálně hodně dovolí, ale v první půli všechny balony vyhodil ze hřiště, v největší šanci pak přestřelil,“ mrzelo Valachoviče.

Domácí si za nevyužité příležitosti rivala připravili velký trest. Adam Fousek ve 29. minutě našel v pokutovém území Řezníčka, který opět prokázal své kvality a střelou na zadní tyč otevřel skóre. „Všichni by se na tu situaci měli podívat, aby viděli, jak se zakončuje. Můžete stokrát omílat jeho hru, mít to sestřihané na videu, ale stejně dá gól na 1:0. Tohle rozhoduje zápasy, my svoji obří šanci nedáme a Řezníček ukáže obrovskou zkušenost a pošle domácí do vedení,“ pokračoval líšeňský lodivod.

Vedoucí branka Zbrojovce pomohla, teprve až po ní se pořádně dostala do zápasu a dlouho v poklidu kontrolovala těsný náskok. „První gól byl pro nás hodně důležitý, padl po krásné akci. Řekli jsme si pak k tomu něco v kabině, abychom ve druhé půli byli lepší a trpělivě čekali na situaci, která by utkání úplně rozhodla,“ nastínil Polách.

Definitivní rozuzlení přinesla až poslední desetiminutovka. Hosté v nadějné pasáži nejprve zahodili dvě příležitosti k vyrovnání, a tak se o slovo opět přihlásila Zbrojovka. V 83. minutě líšeňský gólman Tomáš Vajner vyrazil střelu zpoza vápna jen ke střídajícímu Adamu Kronusovi, který se z úhlu nemýlil, poslední gólovou radost si domácí užili o pět minut později.

Po faulu v pokutovém území si vzal míč domácí kapitán a z penalty svou druhou brankou utkání uzavřel. „Výhry si hodně vážíme, protože se nerodila lehce. Je třeba ocenit hru Líšně, která nám byla zdatným protivníkem a výsledek 0:3 je pro ni dost krutý,“ tušil domácí stratég.

Po ovládnutém derby si tak Zbrojovka může alespoň trochu oddychnout. Minimálně do soboty poskočila na čtvrtou příčku, novou éru tak začala nejlepším možným způsobem. „Ulevilo se nám, protože jsme v klubu prožívali těžké období. Věřím, že výhra je první záchytný bod, kterého se můžeme chytit a budeme pokračovat dál, jediným vítězstvím se totiž nic nemění,“ dodal Polách.

Naopak hosté náročný závěrečný trojboj nezačali dobře. Po prohře na Zbrojovce se jim opět vzdálí přední příčky, navíc je ve zbytku podzimu čekají duely s vedoucím Vyškovem a v Jihlavě. „Cítím to tak, že máme zkur…. víkend. Jediné pozitivum je, že podobnými zápasy může naše mužstvo růst,“ ulevil si Valachovič.

Zbrojovka Brno - Líšeň 3:0

Poločas: 1:0.

Branky: 29. a 88. (pen.) Řezníček, 83. Kronus.

Rozhodčí: Volek – Paták, Podaný.

Žluté karty: Řezníček, Potočný – Vandas, Joković, Aldin.

Zbrojovka Brno: Berkovec – Koželuh, Endl, Hamza (83. Hellebrand), Granečný – Texl – Pachlopník (59. Kronus), Štěrba, Fousek (69. Potočný), Alijagić (69. Smejkal) – Řezníček.

Líšeň: Vajner – Lutonský, Joković, M. Jeřábek (C), Pašek (85. Raab) – Čermák – Vlasák (64. Otrísal), Polášek (85. Aldin), Matocha, Machalík – Vandas (64. Tauš).