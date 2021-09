Nevadí mi, že nejsem v první lize. Hlavně, že chytám, říká tahoun Berkovec

Jeho přínos není na první pohled tak patrný jako třeba kanonýra Jakuba Řezníčka, přesto patří mezi hlavní opory týmu. Zkušený brankář fotbalové Zbrojovky Martin Berkovec obdržel v sedmi zápasech FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, do nichž nastoupil, pouze pět branek. I díky jeho schopnostem vstupuje Zbrojovka do pátečního souboje v Ústí nad Labem od šesti hodin večer jako vedoucí tým soutěže. „Každý chce být první, ale musíme být na pozoru, protože nahoře je to dost nacvakané, říká odchovanec pražské Slavie v rozhovoru pro Deník Rovnost.

Brněnský gólman Martin Berkovec. | Foto: Deník/VLP Externista

Na začátku sezony trenér Richard Dostálek hovořil o vašem velkém podílu na výhrách 1:0 s Táborskem a 2:1 s Opavou a kritizoval okna v obraně. Zlepšila se od té doby defenziva?

Já bych to tak neviděl. Vždy se někomu utkání nemusí povést. Na defenzivě pracujeme všichni a zlepšujeme se v komunikaci a souhře. Teď jsme proti Žižkovu dostali vlastní gól, ale jsem rád, že jinak jich moc neobdržíme. Takže v posledních týdnech máte méně práce než na začátku sezony?

Myslím si, že ano. Víc si to sedlo. Začátek je vždycky divoký. Je důležité hrát na nulu vzadu. Šance dopředu máme, takže pak jen záleží na tom, kolik jich proměníme. Pět ze šesti zápasů jste vyhráli o jeden gól. O čem to svědčí?

Samozřejmě bychom byli radši, kdybychom vyhráli klidněji jako třeba s Jihlavou, kterou jsme porazili 4:0. Pro fanoušky jsou těsné zápasy sice zajímavější, protože se bojí o výsledek až do konce, ale rozhodně chceme vyhrávat jednoznačněji. Start Komety? Nejprve rozpaky, pak optimismus, stará slabina ale zůstává Přečíst článek › Po dlouhých letech hrajete druhou ligu, jak jste si na soutěž zvykl?

Je to stejné jako předtím. Tehdy jako mladík jsem nevěděl, do čeho jdu. Teď už jsem starší. Soutěž je víc soubojová a hraje se jednodušeji než v první lize. Je to hodně o standardkách. Jak jste se srovnával se sestupem?

Vždycky je to nepříjemné, spadnout nechce nikdo. Srážely nás domácí zápasy. Venku jsme něco udělali, ale zklamali jsme doma. A když se nedaří tam, tak se nedá soutěž udržet. Uvažoval jste o odchodu z Brna?

Vůbec jsem nad tím nepřemýšlel. Mám ve Zbrojovce smlouvu. Sice je hezké chytat první ligu, ale ze Slavie, Sparty a Plzně je teď dost gólmanů na hostování a zas tolik míst v té lize není. Byla nějaká šance jít do zahraničí, ale rozhodlo, že jsem tu měl smlouvu. Navíc pro brankáře není až takový rozdíl, jestli je v první nebo druhé lize. Potřebuje hlavně chytat a ne sedět na zadku. I když je starší, má se pořád co učit i ve druhé lize. Nová tenisová královna i černý baron. Kometa přitahuje celebrity Přečíst článek › Odkud byla smlouva ze zahraničí?

Není to podstatné. Mám skvělý vztah s Tomášem Požárem (sportovní manažer Zbrojovky - pozn.red.). Bylo by pro mě hloupé pořád odkládat rozhodnutí o týden, abych zkoumal další smlouvy. Mám rád fér jednání. Takže jste ve Zbrojovce spokojený?

Zatím ano. Jsme první a vyhráváme. Atmosféra je teď skvělá. Nemůžu si stěžovat, jde jen o to, abychom vyhrávali nadále. Jak se proměnila kabina mezi oběma sezonami?

Někdo odešel, někdo přišel. Zažil jsem už takové množství hráčů… (smích) Nemám problém s nikým, sednu si s každým. Potom už jde jenom o to sladit komunikaci.



