Pouhé tři druholigové duely a jeden v MOL Cupu stačil v dresu fotbalové Zbrojovky odehrát Martin Toml. Brněnský klub se se sedmadvacetiletým obráncem v minulých dnech rozloučil. Toml se stal novou posilou posledního týmu druhé nejvyšší soutěže Chrudimi.

Martin Toml oblékal dres Zbrojovky jen dva měsíce. | Foto: FC Zbrojovka Brno

„Uzdravili se nám Kuba Šural a Honza Štěrba, zůstává Lukáš Endl a navíc je tu mladý Jirka Hamza, který se také jeví dobře. I s ohledem na to by Martinovo vytížení nebylo takové, jaké by si zasloužil a přál, proto jsme se domluvili na jeho odchodu do Chrudimi," uvedl pro klubový web sportovní manažer klubu Zdeněk Psotka.

Toml přišel do Brna na startu přípravy ze slovenských Zlatých Moravců a v úvodních třech duelech figuroval v základní sestavě. Od zápasu s Duklou hranému 2. srpna už nastoupil jen v MOL Cupu ve Ždírci nad Doubravou a za B tým.