Derby? Vyškov hraje líp než Zbrojovka, ta ale v zimě posílí, myslí si expert

Před sezonou byli pasováni mezi největší favority FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY a i když to tak zprvu vůbec nevypadalo, fotbalisté Zbrojovky a Vyškova půjdou do sobotního vzájemného souboje v roli prvního a druhého týmu tabulky. Brňané vstoupí do domácího utkání s výkopem v pět hodin odpoledne se ztrátou bodu na svého pětatřicet kilometrů vzdáleného rivala.

Fotbalisté Vyškova se se Zbrojovkou utkali naposledy 23. dubna 2022, v zápase FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v Drnovicích se z výhry radovali Brňané 2:0. Připomeňte si duel v galerii. | Foto: Petr Nečas

Osobnost Deníku Béčko Bosonoh řádilo v Maloměřicích. Ze řetězu se utrhl Havlík. Touží po postupu I na poměry okresní soutěže mimořádnou přestřelku sledovali o víkendu fotbaloví fanoušci… Přečíst článek > „Protože Zbrojovka hraje doma, tak zápas nemá favorita, jinak bych předpokládal triumf Vyškova, který hraje lepší fotbal,“ nabídl pohled David Kobylík, televizní expert a bývalý fotbalista Sigmy Olomouc, německého Bielefeldu nebo francouzského Štrasburku. Dosavadní pouť Zbrojovky sezonou je dost kostrbatá, brněnský celek ale po nevydařeném úvodu vyhrál pět duelů v řadě – poslední tři poměrem 1:0 – a katapultoval se do popředí tabulky. „Výhra o jeden gól je často cennější, než když vyhrajete o víc branek. Hlavní pro Zbrojovku je, že sbírá body. U hráčů je oproti začátku sezony znatelný posun v sebevědomí. Potřebovali ho nabrat, protože nikdy není jednoduché nastupovat za klub, který sestoupil,“ poznamenal Kobylík. Bienvenue Kanakimana se žolíkem necítí. Spíše součástí výborné fotbalové party Ve hře Zbrojovky ale navzdory bodově úspěšnému období stále vidí rezervy. „Obrana mi nepřijde nijak nadstandardní. Nemyslím si proto, že se Brnu podaří udržet nulu i proti šikovným hráčům Vyškova. Klub navíc až příliš stojí na Jakubu Řezníčkovi, který je rozdílovým hráčem celé soutěže,“ poukázal Kobylík na vyhlášeného brněnského kanonýra, který v devíti kolech nasázel sedm branek. Jistou naději podle něj představuje pro Brno jeho nejnovější akvizice do útoku Denis Alijagič, který při svém debutu ve Zbrojovce minulý pátek jediným gólem zápasu rozhodl o výhře svého týmu 1:0 v Jihlavě. „Je to velký talent a podařilo se mu hned prosadit. Jsem zvědavý, jaké výkony předvede v dalších zápasech,“ přemítal Kobylík. Chcete vydělat, zlobí se fanoušci. Líšeň však vyšší ceny lístků na Spartu brání Brňané budou v sobotu čelit nejlepšímu útoku v soutěži. Vyškov nasázel v devíti duelech dvaadvacet branek, řádí především letní akvizice Idjessi Metsoko, který stejně jako Řezníček zaznamenal v devíti duelech sedm gólů. „Vyškov je živelný, atletický tým s vysokou individuální kvalitou některých hráčů a propracovaným systémem trenéra Jana Kameníka, který navazuje na svého předchůdce Jana Trousila. Síla týmu je určitě hlavně směrem dopředu,. Zbrojovka s Vyškovem nebude hrát nahoru dolů, tak jsem zvědavý, jak se s tím Vyškov popasuje,“ mínil Kobylík. Ani jeden z jihomoravských soupeřů podle něj není na čele soutěže náhodou a očekává, že o něj budou bojovat do konce sezony. „Předpokládám, že Zbrojovka bude hodně aktivní v zimním přestupovém období a posílí. O první místo zabojuje i Vyškov a silná je Dukla Praha. Líbila se mi taky Vlašim. Uvidíme, jak si tyto týmy rozdělí body,“ dodal Kobylík. Porovnání soupeřů:

Zbrojovka Brno

pozice v tabulce: 2.

počet zápasů: 9

počet výher: 6

počet remíz: 1

počet proher: 2

skóre: 13:8

počet bodů: 19

nejlepší střelec: Jakub Řezníček – 7 gólů

MFK Vyškov

pozice v tabulce: 1.

počet zápasů: 9

počet výher: 6

počet remíz: 2

počet proher: 1

skóre: 22:12

počet bodů: 20

nejlepší střelec: Idjessi Metsoko – 7 gólů

Poslední vzájemné soutěžní utkání:

23. dubna 2022 (FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA): MFK Vyškov – Zbrojovka Brno 0:2

