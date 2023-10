Roman Potočný (uprostřed) neprožívá povedený podzim.Zdroj: Petr Nečas

OBAVA O BUDOUCNOST. V lepším rozpoložení se před pátečním peprným duelem nacházejí fotbalisté Líšně, ale to do jisté míry nahrává i Zbrojovce. Domácí celek bude sice pod větším tlakem, ovšem nehrozí, že by mohl svého soka nějak podcenit, nechat se zaskočit.

Konec kouče Klusáčka navíc všem ukázal, že vedení klubu nebude držet do jarní části nikoho, kdo by pro ni neměl přínos, ať má jakékoli jméno. Zbrojovku sice stále trápí marodka a do konce podzimní části se musí obejít bez trojice Jiří Texl, Jakub Šural, David Jambor, ovšem současný stav velí hráčům, že se musejí semknout a makat. „Každý zápas je výzva, pro diváky to je prestižní, ale chystáme mužstvo především tak, aby zápas zvládlo. Věřím, že to všichni uchopíme správně a v pátek zvítězíme, ať budeme v jakékoliv sestavě,“ řekl Polách.

