Pět porážek z posledních pěti soutěžních utkání stačilo. Vedení Zbrojovky odvolalo trenéra prvního týmu Luďka Klusáčka, mužstvo přebírají jeho dosavadní asistenti Tomáš Polách a Josef Mucha. První z nich bude ve funkci hlavního kouče.

Trenér Luděk Klusáček. | Foto: FC Zbrojovka Brno

Zbrojovka se po třinácti kolech FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nachází až na šesté pozici jedenáct bodů za prvním Vyškovem. „Bohužel situace dospěla do stavu, kdy se nám nejen výrazně vzdálila první příčka, ale ztrácíme už i na barážové pozice. Proto jsme se rozhodli sáhnout k tomuto kroku. Cítíme, že mužstvo potřebovalo podobný impuls, aby do konce podzimní části nasbíralo co nejvíce bodů,“ uvedl na klubovém webu sportovní manažer a místopředseda představenstva Zdeněk Psotka.