Dosavadní matné výkony ve druholigové sezoně přinutily vedení fotbalové Zbrojovky pracovat na posílení kádru. Do brněnského klubu tak nově přichází guinejský záložník Kamso Mara.

Guinejský záložník Kamso Mara podepsal v Brně smlouvu na rok s roční opcí. | Foto: FC Zbrojovka Brno

Po absolvování lékařské prohlídky podepsal osmadvacetiletý fotbalista ve Zbrojovce roční smlouvu s opcí na další rok. „Jsem šťastný a do Brna se těším, je to ambiciózní klub s jasným cílem. Mluvil jsem s trenérem, vím, že hlavní cíl je návrat do první ligy. Rád bych k tomu pomohl svým dílem,“ sdělil klubovému webu Mara.

Rodákovi z Konaker na konci minulého roku vypršela smlouva v Liberci, od té doby byl bez angažmá. Teď má pozvednout tápající Zbrojovku. „Jsme rádi, že se nám povedlo tento přestup dotáhnout. V Kamsovi jsme získali zkušeného záložníka do středu pole, který je schopen zastat defenzivní úkoly a přidat i nadstavbu směrem do útočné fáze. A zároveň je schopen nám okamžitě pomoci,“ jmenoval jeho přednosti brněnský sportovní manažer Zdeněk Psotka.

Mara se z rodné Guineje přesunul do Evropy v roce 2016 do francouzského klubu Hyères 83 FC hrající ve čtvrté nejvyšší soutěži. V lednu 2018 zamířil do Vlašimi a poté do Jihlavy, kde okusil nejvyšší českou soutěž. Nejvýrazněji se prosadil v Liberci, kde v 88 duelech vsítil deset branek.

V září 2021 odešel na hostování do Beitaru Jeruzalém, odkud se v lednu do Liberce vrátil. Ve statistikách má za severočeský klub devět zápasů Evropské ligy, v nichž třikrát skóroval. V letech 2019 až 2021 třináctkrát reprezentoval Guineu, zahrál si i v kvalifikaci na světový šampionát či na Africký pohár národů. „Jedním z mých cílů je případně i návrat do národního týmu,“ doplnil Mara.

V Brně zná několik spoluhráčů. „Hrál jsem s Romanem Potočným, s Tomášem Smejkalem, s Martinem Novým. A znám samozřejmě opory týmu Kubu Řezníčka nebo Kubu Šurala, mám velkou motivaci hrát s takovými hráči. Vybavuji si i zápasy v Brně nebo proti Zbrojovce, v životě jsem neproměnil snad jen dvě penalty a jednu z nich proti Brnu, kdy ji chytil Berkovec,“ vzpomínal na zápas z května 2021.