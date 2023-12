Zbrojovka si v přípravě zastřílela. Chrudim deklasovala devíti góly

Zbrojovka hrála proti soupeři, který je v tabulce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY hned pod ní na sedmé pozici pouze s dvoubodovým mankem. Ovšem na hřišti brněnský celek dominoval rozdílem třídy.

Už první poločas ovládl o čtyři branky, po pauze přidala Zbrojovka dalších pět gólů. Hattrick zaznamenal Roman Potočný, dva góly a jednu asistenci pak přidal Denis Granečný.

V základní sestavě nastoupili oba testování fotbalisté, gólman Dominik Sváček a ghanský obránce Foster Gyamfi. Stejně jako kapitán B týmu Vojtěch Šmid.

Po pauze naskočili na trávník všichni náhradníci, mezi nimi gólman Michal Hložánek, dorostenec Filip Večeřa nebo hráči béčka Damián Strnad a slovenský forvard Peter Juritka, který v 79. minutě uzavřel gólový účet utkání.

Příští pátek 8. prosince od půl dvanácté dopoledne Zbrojovka nastoupí na lužánecké umělé trávě proti Opavě.

Chrudim – Zbrojovka Brno 0:9

Poločas: 0:4. Branky a asistence: 19. (as. Smejkal), 44. (pen.) a 49. (as. Hamza) Potočný, 33. a 89. (as. Večeřa) Granečný, 7. Martinek (as. Granečný), 61. Hellebrand (as. Pachlopník), 73. Pachlopník (as. Hellebrand), 79. Juritka (as. Granečný). Rozhodčí: Raplík – Depeš, Hořínek. Diváci: 100.

Chrudim: Oliveira – Ruiz, Král, Kutík, Bauer, Látal, Vianna, Sedláček (32. Kosek), Jurčenko, Skwarczek, Hájek.

Zbrojovka Brno – 1. poločas: Sváček – Toman, Endl, Foster, Granečný – Texl, Šmid – Kronus, Martinek, Smejkal – Potočný. 2. poločas: Sváček (61. Mi. Hložánek) – Strnad, Šural, Šlapanský, Foster – Hamza, Hellebrand – Kronus (61. Granečný), Pachlopník, Potočný (61. Juritka) – Večeřa.