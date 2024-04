Už fakt, že fotbalisté Zbrojovky nebojují na čele tabulky o návrat do nejvyšší české soutěže, představuje pro její příznivce i všechny v brněnském klubu bolestivé zklamání. Jenže situace československého mistra ze sezony 1977/1978 je mnohem horší. Zbrojovka se velmi nebezpečně přiblížila hranici sestupového pásma FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. A z této noční můry stále nemůže procitnout.

Pískot fanoušků Zbrojovky po prohře se Spartou B. | Video: Jaroslav Kára

Po nedělní děsivé prohře 1:4 ve Varnsdorfu se Zbrojovka na dvanácté příčce propadla k předposlednímu Prostějovu na rozdíl pouhých tří bodů. V posledních osmi kolech soutěže tak bojuje o záchranu. „Vím, že bodově to nevypadá dobře, ale sestupu se nebojím,“ povídal přesvědčivě legendární brněnský záložník Karel Jarůšek.

Podobně to vidí také klubová ikona druhé poloviny devadesátých let Jan Maroši. „Nad sestupem ani nepřemýšlím. Situace není příznivá, psychika určitě zapůsobí, ale myslím, že kádr má na to hrát v první polovině tabulky. Musí překonat krizi, pak to bude lepší,“ doufal někdejší skvělý záložník.

Zbrojovka řeší krizi, odvolala Polácha. Do realizačního týmu se posunul i Psotka

Jenže krize na Zbrojovku dopadla tvrdě, na jaře ještě nevyhrála, po dvou remízách přišla už čtvrtá porážka v řadě. Ve středu od šesti hodin večer Zbrojovka přivítá ve vloženém kole Jihlavu. „Ten zápas ukáže, zda to bude dál o totálním strachu, nebo o záchraně, bohužel to tak musím říct. Kdyby Zbrojovka s Jihlavou prohrála, myslím si, že obavy o sestup budou hodně oprávněné,“ hlesl bývalý brněnský hráč i trenér Svatopluk Habanec.

Po čtvrté porážce v řadě už vedení klubu sáhlo k trenérské výměně, odvolalo hlavního kouče Tomáše Polácha a asistenta Josefa Muchu. Místo nich se mužstva ujal dosavadní trenér béčka Lukáš Kříž spolu s Markem Zúbkem, realizační tým rozšířil také sportovní manažer Zdeněk Psotka. „Tomáš Polách udělal maximum a kdyby tým zvládl poslední zápas ve Varnsdorfu, podle mě by sezonu dojel, ale utkání mužstvo nezvládlo. Nevidím kluky na tréninku, takže to nechci moc rozebírat, ale jedna otázka je trenér a druhá, jací jsou hráči. Ta mi přijde důležitější,“ poznamenal československý šampion z roku 1978 Jarůšek.

Trenéra Kříže zná ještě z doby, kdy byl v Bohunicích. „Lukáše znám celkem dobře, po Luboši Kučerňákovi Bohunice ještě posunul výš, všichni s ním byli moc spokojení a doteď na něj vzpomínají v dobrém jako na vynikajícího trenéra. Když k němu budou Mara Zúbek a Zdeněk Psotka, který dodá zkušenosti, dohromady to zvládnou. Možná by bývalo řešení, kdy měl Tomáš taky někoho takového k sobě,“ naznačil bývalý reprezentant Jarůšek.

Současný sportovní manažer Zbrojovky Psotka bude nyní zodpovědný za výsledky a fungování A týmu. Má za sebou trenérské zkušenosti v olomoucké Sigmě nebo slovenské Senici. I proto se o něm mluvilo jako o náhradě za Polácha. „Zdeněk Psotka je velezkušený trenér, který měl už dřív z kanclu sejít dolů a jednoznačně měl ukočírovat Brno tak, ať se zachrání. Řešení s bývalými hráči nebo trenéry béčka mi připadají zcestná. Pardon. Není divu, že teď Zbrojovku iks trenérů odmítá. Za šest a půl roku je tam už desátý kouč, to je obrovská ostuda majitele. To on nastavuje, jak to je,“ upozornil Habanec.

Všichni oslovení experti se ovšem shodují na tom, že změna už musela nevyhnutelně nastat. „To ano, aby se ještě nepříznivý stav nějakým způsobem zvrátil. Doufejme, že se situace otočí, změna přinese nový impulz, nastoupí mladý trenér, mluvit do toho bude Zdeněk Psotka, který má dostatečné trenérské zkušenosti. Myslím, že to je dobré řešení. Situace je krizová, snad dojde ke zlepšení. Ale bez bojovnosti to nepůjde, ani Jihlava nedá nic zadarmo. Přeji Zbrojovce štěstí a příští sezona snad bude lepší,“ vzkázal Maroši.

Na hráče teď doléhá především velký psychický tlak, výsledková mizérie mohla rozklížit kabinu. Kritiku dávají hlasitě najevo také fanoušci. „Do konce zbývá ještě dost kol, ale situace vůbec není dobrá, nehraje se dobře a spousta hráčů v té situaci ani nebyla. Teď nehrají roli jména, jde o uklidnění situace v kabině, aby hráči věděli, že jde do tuhého. Není to ani o tom, co se děje celkově ve Zbrojovce. Trenéři musejí klást všechen důraz na to, aby hráči zapnuli motory a nedošlo k nejhoršímu,“ burcoval Habanec, bývalý kouč Slovácka, Teplic nebo Ústí nad Labem.

Další ostuda. Zbrojovka vyfasovala čtyřku ve Varnsdorfu a je tři body od sestupu

Noví trenéři navíc měli minimum času, aby Zbrojovku probrali. Tíha odpovědnosti teď leží především na ostřílených matadorech. „Trenér musí být s kabinou za jedno, tady teď nepomůže nějaký teambuilding nebo motivační videa. Zbrojovka má hráče na to, aby se zachránila, aby situaci zvládla, jsou tam Pernica, Řezníček, Berkovec. Je to i na nich, aby vnímali velikost situace,“ nabádal Habanec, který nyní vede Kuřim v krajském přeboru.

Vzchopí se brněnští fotbalisté už proti Jihlavě? „Zbrojovka musí zvládat zápasy s mančafty jako Prostějov nebo Varnsdorf, ovšem je to pryč. Ve středu mají příležitost se vzpamatovat a věřím, že se z toho dostanou. Ale je hrozné, že místo postupu mluvíme o tom, jak se udržet,“ nechápal Jarůšek.