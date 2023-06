Byl nejproduktivnějším mladým fotbalistou uplynulého ročníku FORTUNA:LIGY, především na podzim naplno ukázal svůj potenciál. Podle očekávání se ale Michal Ševčík loučí s dresem Zbrojovky, nově bude hájit barvy pražské Sparty. V Brně kromě něj končí hned dalších osm hráčů, druholigový klub ale ohlásil i první posily, mezi které se řadí nigerijský stoper Timi Atiki Egbe nebo obránce Martin Toml, který dřív nastupoval za Mladou Boleslav či Pardubice.

Fotbalisté Zbrojovky zahájili v pondělí 19. června přípravu na novou sezonu. | Video: Václav Petrů

Po krátké pauze začala Zbrojovka v pondělí přípravu před novou sezonou a ihned ohlásila velký průvan ve skladbě kádru. Brněnský celek zatím řešil především odchody, v klubu tak končí všichni čtyři hráči, kteří v něm v uplynulém ročníku hostovali, zároveň dalším čtyřem fotbalistům nebude prodloužená smlouva, která jim vyprší na konci června.

Do první skupiny patří čtverka Šimon Falta, Mohamed Tijani, Filip Souček a Filip Blecha, nový kontrakt pak nedostali Jakub Nečas, Róbert Matejov, Jan Hlavica a Lukáš Rogožan. Společně se Ševčíkem tak brněnský klub, který sestoupil do druhé ligy, už na začátku přípravy opouští devítka fotbalistů.

I přes mnohé spekulace naopak ve Zbrojovce zatím pokračuje její kapitán, útočník Jakub Řezníček se v pondělí hlásil na úvodním tréninku před novým ročníkem. „Telefonátů z první ligy jsem měl docela dost, ozvalo se mi tak pět šest klubů, ale nemělo by to pro mě význam. Uvažoval bych třeba nad zahraničím, kde bych se finančně zabezpečil, zatím ale počítám, že sezonu začnu ve Zbrojovce,“ nastínil pětatřicetiletý snajpr.

Do Brna naopak zamířily hned tři nové tváře. Jednou z nich je dvaadvacetiletý nigerijský stoper Atiki Egbe, který odehrál loňskou sezonu za slovenský druholigový celek FK Rača Bratislava. Na Slovensku ulovila Zbrojovka i druhou posilu, kterou je sedmadvacetiletý odchovanec Sparty Martin Toml. Univerzální defenzivní hráč, který může nastoupit na stoperu, levém beku i v záloze, oblékal naposledy dres Zlatých Moravců.

Třetího nováčka získala Zbrojovka z Bohemky a je jím čtyřiadvacetiletý záložník Michal Vrána, který v minulém ročníku nastupoval výhradně za B tým pražského celku. Z hostování se pak do Brna vrací David Jambor a Oldřich Pragr, k A týmu nový realizační tým v čele s koučem Luďkem Klusáčkem přesunul dva talentované mladíky – Jiřího Hamzu a Zdeňka Tomana.

O dalších pohybech v kádru se bude jednat v následujících dnech. „Oznámení největší části nových posil by mělo přijít do týdne, další jména pak v následujících týdnech. Zatím je vše v procesu,“ nastínil trenér Klusáček.

Ke jmenování nového sportovního ředitele se klub na začátku přípravy nechtěl vyjádřit, nejvíce se však spekuluje o spolupráci se Zdeňkem Psotkou, který měl v minulém týdnu dát výpověď ze své funkce technického ředitele svazu. Pokud by se potvrdil jeho přesun do Brna, nahradil by Tomáše Požára, který ve vedení Zbrojovky skončil po nepovedené uplynulé sezoně.

Seznam hráčů Zbrojovky na startu letní přípravy:

Brankáři: Martin Berkovec, Jakub Šiman, Vlastimil Hrubý.

Hráči do pole: Lukáš Endl, Jakub Šural, Josef Divíšek, Matěj Hrabina, Jan Štěrba, Josef Koželuh, Martin Toml (na zkoušce), Timi Atiki Egbe (na zkoušce), Jiří Hamza (přesun z dorostu), Zdeněk Toman (přesun z dorostu), Jiří Texl, Wale Musa Alli, Adam Fousek, Denis Granečný, Ondřej Pachlopník, Michal Vrána (na zkoušce), Ota Kohoutek (přesun z B týmu), Oldřich Pragr (návrat z hostování), David Jambor (návrat z hostování), Jakub Řezníček, Jan Hladík.