Pikantní souboj čeká v pátek od tři čtvrtě na šest večer bývalého fotbalistu Zbrojovky Michala Ševčíka. V dresu rezervy pražské Sparty, která výjimečně nastoupí v epet Areně na Letné, nastoupí proti svému bývalému týmu, s nímž ještě na konci května sestoupil z nejvyšší soutěže právě do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Fotbalisté Zbrojovky chtěli na Letné navázat na výhru nad Chrudimí. | Foto: Petr Nečas

Brněnští fotbalisté hodlají v hlavním městě navázat na sobotní výhru 4:1 nad Chrudimí. Nastoupit už by měla i nejnovější akvizice – guinejský záložník Kamso Mara. „Trénuje s námi, předpokládáme, že minimálně do části utkání by mohl naskočit,“ uvedl pro klubový web asistent brněnského trenéra Josef Mucha.

Nejistý je start Martina Nového, jenž absentoval v minulém utkání a Josefa Koželuha, který se právě v partii s Chrudimí zranil.

Rezerva pražské Sparty po úvodních dvou prohrách třikrát v řadě bodovala. Naposledy Pražané v neděli remizovali 2:2 na hřišti Varnsdorfu. V tabulce jsou s pěti nasbíranými body v pěti zápasech desátí, dva body za pátou Zbrojovkou. „Soupeři v podobě ligových rezerv bývají poměrně nečitelní, co se týče sestavy. Ale známe přednosti jejich mladých hráčů. Pro nás je primárním cílem nadále zlepšovat naše výkony, předvést dobrý fotbal a dál umazávat bodovou ztrátu, kterou jsme nabrali,“ dodal Mucha.