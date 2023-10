Při debutu v roli hlavního kouče Zbrojovky se Tomáši Poláchovi dlouho nedýchalo úplně dobře. Jeho svěřenci sice v brněnském derby od 29. minuty vedli 1:0, ke kýženému pojišťovacímu gólu však domácí hráči až do závěru měli daleko. Líšeň sice zlobila, premiéru však bývalému brněnskému kapitánovi pokazit nedokázala. „Nervozita na mě asi byla vidět,“ smál se po výhře 3:0 Polách.

Nový hlavní kouč Zbrojovky Tomáš Polách (napravo) gratuluje dvougólovému střelci Jakubu Řezníčkovi. | Foto: Petr Nečas

Jak hodnotíte váš vítězný debut?

Výhry si hodně vážím, protože se nerodila úplně lehce. Je třeba ocenit hru Líšně, která nám byla zdatným protivníkem a výsledek 0:3 je pro ni dost krutý.

Ve druhé půli jste byl hodně emotivní, snažil jste se hráče nabudit?

Mám to tak, že zápasy hodně prožívám, možná postupem času se trochu uklidním, ale mám rád, když jsou na hřišti emoce a něco se děje. Byly tam ale pasáže, kdy to od nás bylo až moc klidné, chyběla nám energie a jen jsme vyčkávali. Někteří hráči už toho možná měli plné brýle, ale střídající hráči do utkání vlili novou krev a pomohli nám k druhé brance, která utkání rozhodla.

V základní sestavě nastoupili Pachlopník, Texl nebo Fousek, je to známka toho, že jste chtěli hrát kombinační fotbal?

Měli jsme tam dost kluků, kteří mají rádi kombinaci, rozumí si s balonem, ale hlavně jsme apelovali na to, abychom správně reagovali po ztrátě míče. Chtěli jsme hru rychle otáčet z jedné strany na druhou, abychom mohli najít výhodnější situace. Ze začátku se nám to nedařilo, ale jak se hra otevřela, tak jsme v přechodu byli mnohem kvalitnější, čemuž hodně pomohli i střídající hráči.

Řekli si hráči z lavičky o větší porci minut do příštích zápasů?

Jasně, do dalšího utkání je dost času, hrajeme až v sobotu, ale byli bychom blázni, kdybychom nedali šanci hráčům, kteří přes týden v trénincích poctivě makají a připravují se na zápas. Teď ji dostal Pachly (Ondřej Pachlopník - pozn. red.), na kterém jsem viděl obrovskou chuť. Dlouho nehrál kvůli zranění, vsadili jsme i na to, že je Brňák, který dobře zná prostředí a bude mít motivaci. V začátku úplně nechytil tempo, ale pak tam měl výborné věci, jen už mu ve druhé půli trochu došel dech.

Právě začátek utkání určitě nebyl podle vašich představ, čemu to přičítáte?

Roli hrál i těžší terén, Líšeň hrála výborně v bloku, věděli jsme, že bude nepříjemné se do její defenzivy dostat. Hrozně nám ale vše trvalo, nachystali jsme si vhodně některé situace, ale vždy jsme svojí pomalostí dali soupeři šanci se přesunout.

Je výhra 3:0 při debutu vaším vysněným výsledkem?

Měl jsem jako vysněný výsledek vítězství a to se nám podařilo splnit, je už pak jedno, jestli to bylo o gól, nebo o tři. Samozřejmě jsme s třígólovým náskokem dohrávali zápas ve větším klidu, ale jsem hlavně rád za kluky, protože jsem na nich viděl obrovské odhodlání se s tím poprat a předvést divákům lepší fotbal, než jsme hráli doteď.

Jak se vám ulevilo po tom náročném období?

Ulevilo se nám všem, protože jsme v klubu prožívali těžké období. Věřím, že výhra je první záchytný bod, kterého se můžeme chytit a budeme pokračovat dál, jediným vítězstvím se totiž nic nemění.

Času v roli hlavního trenéra jste měl před utkáním opravdu málo, co jste se snažil změnit?

Bylo to víc věcí, ale hlavně jsem chtěl, abychom byli daleko poctivější směrem do defenzivy, apeloval jsem na hráče, aby po ztrátě hned přepínali a reagovali správně. Až na pár situací, které jsme lehce podcenili, se nám to dařilo a vrátilo se nám to v podobě výsledku.

Jak jste vyžadoval od hráčů větší poctivost, zvýšil jste třeba v kabině hlas?

Každý má jiný způsob, řev je jedna z variant. Někdo používá víc video, někdo se snaží na hráče víc mluvit, jiný kouč to řeší hlasitější komunikací. Je ale důležité, že to hráči pochopili a zlepšili se, teď je důležité pokračovat. V našemu výkonu stále byly obrovské rezervy, můžeme hrát mnohem líp.

Jakou z těch variant jste tedy použil vy při přípravě hráčů na derby?

Bylo to tak nějak všechno dohromady, hlavní ale je, že kabina je zdravá, kluci jsou dobře nastavení. Někteří z nich jsou tady už dlouho a zažili další odvolání trenéra, což byl i signál pro ně. Říkal jsem jim, že první trenér, kterého teď odvolají, budu já, jde jen o to, jestli to bude za dvě kola, nebo za delší časové období. Jdu do toho s tím, že nemůžu nic ztratit, mám čistou hlavu, a to samé jsem chtěl po hráčích. Není potřeba přemýšlet nad tím, co bude dál, musíme myslet jen na nejbližší zápas.

Má to asistent těžší, když se stane hlavním trenérem, než kdyby přišel někdo zvenku?

Na to je těžké odpovědět. Cítím, že jsem na špatných výsledcích měl spoluúčast, i proto jsem z toho nechtěl vyskočit, protože bych tým rád pozvedl. Nebylo úplně jednoduché najednou přepnout do role hlavního trenéra, trenér zvenku by kabině možná dodal větší impulz, ale měl jsem zase výhodu, že jsem hráče už znal, protože jsem tady s nimi tři měsíce, a proti Líšni to zafungovalo.

Do konce podzimu zbývají dvě kola, cílem tak jsou dvě výhry?

Bylo by to ideální. Čeká nás teď Kroměříž, která změnila trenéra, a nebude to jednoduché utkání, na závěr pak hostíme béčko Olomouce, to jsou mladí kluci, kteří jsou ale skvělí. Když jsme hráli u nich, tak jsme sice zvítězili, ale byl to zápas hodně nahoru dolů. Máme prostě možnost získat šest bodů, tak chceme šest bodů.