Devatenáctiletý stoper z Ghany Foster Gyamfi a šestadvacetiletý gólman Dominik Sváček z Plzně jsou dva nováčci, kteří se v pondělí objevili na tréninku fotbalistů Zbrojovky. Brněnský celek se po reprezentační přestávce sešel na umělé trávě za Lužánkami k dvoutýdennímu tréninkovému bloku.

Devatenáctiletý stoper z Ghany Foster Gyamfi. | Foto: FC Zbrojovka Brno

A dvě nové tváře si pokusí vybojovat místo. Gyamfi poslední rok a půl strávil v dánském Esbjergu. „Jedná se o talentovaného levonohého stopera. V kontaktu jsme byli už v létě, byli jsme se v Dánsku podívat a poznat tamní tréninkové prostředí mladých fotbalistů. Teď s námi stráví následující dva týdny a rádi bychom jej viděli i v zápasech,“ sdělil na klubovém webu sportovní manažer Zbrojovky Zdeněk Psotka.

Český mládežnický reprezentant Sváček kromě Plzně chytal ještě na hostování ve slovenském Liptovském Mikuláši. V první české lize si dosud připsal jeden start.

Na tréninku stále scházeli dlouhodobí marodi Kamso Mara a David Jambor, z reprezentačních srazů si pak přivezli zranění Pavel Gaszczyk a Josef Koželuh. Do přípravy už se naopak zapojil Jakub Šural a dva mladíci – dorostenec Filip Večeřa a kapitán béčka Vojtěch Šmid. „Filip udělal za uplynulý půlrok obrovský progres, podpořený čísly. Šanci si zaslouží, bude s námi teď dva týdny a ohledně lednového režimu si pak řekneme co dál. To samé je Vojta Šmid, který podává také výborné výkony,“ okomentoval nadějné fotbalisty brněnský trenér Tomáš Polách.

Toho vedení klubu po konci podzimní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY potvrdilo v pozici kouče prvního týmu, když nahradil odvolaného Luďka Klusáčka. Jako trenér brankářů mu bude nově pomáhat Vlastimil Hrubý, který na podzim zastával pozici hrajícího kouče béčka. Dosavadní trenér gólmanů áčka Martin Doležal bude pečovat o dorostenecké brankáře, gólmany B týmu pak povede zbrojovácká legenda Josef Hron.

Mění se také kondiční kouč, kterým se stal Jakub Fikar. Muž, jenž spolupracoval externě s několika kluby včetně West Hamu United, bude zároveň vedoucí kondičního rozvoje celé organizace. Dosavadní kondiční trenér Josef Mlčuch se od ledna rovněž přesouvá k mládeži.

Ostrá zimní příprava začíná fotbalistům šestého celku druholigové tabulky 8. ledna. „Aktuální dva týdny slouží k tomu, abychom hráče otestovali po silové stránce a upravili některé kondiční věci. Pak hráče čekají individuální tréninkové plány, v lednu pak začínáme testy na fakultě,“ dodal Polách.