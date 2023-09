Mužstvo, které jako poslední v aktuálním ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ještě nevyhrálo. Varnsdorf. To je soupeř, který se v sobotu od pěti hodin odpoledne představí na hřišti Zbrojovky.

Fotbalisté Zbrojovky (v červeném) zvládli úlohu favoritů a v poháru zdolali divizní Vsetín 4:0. | Foto: Deník/Radek Štohl

Brněnský celek, jemuž patří šestá příčka tabulky, hodlá splnit roli favorita a před reprezentační přestávkou protáhnout vítěznou sérii, která v součtu s MOL Cupem čítá již pět duelů. „Postavení v tabulce by někoho mohlo svádět k podcenění, ale to odmítáme. Jednou věcí jsou vzájemné zápasy s Varnsdorfem, které většinou byly těsné a náročné. Druhou věcí pak je, že jsem Varnsdorf viděl hrát v Líšni (Brňané vyhráli 2:1 – pozn. red.), kde byl polovinu utkání lepší, i když prohrál. Podcenit tedy nic nemíníme, hrajeme ovšem doma a bodů už jsme poztráceli dost. Takže chceme bodovat,“ řekl na klubovém webu asistent brněnského trenéra Tomáš Polách.

Zbrojovka před třemi týdny v úvodním pohárovém kole zvítězila ve Ždírci nad Doubravou 4:1, pak ve druhé lize zdolala doma stejným výsledkem Chrudim a slavila venkovní výhry 2:1 nad béčkem pražské Sparty a 1:0 nad Prostějovem.

Ve středu pak ve druhém kole MOL Cupu triumfovala 4:0 na trávníku divizního Vsetína. „Čisté konto je velice důležité a také čtyři vstřelené góly. Kluci se vpředu rozstříleli. Doufám, že jim to tam bude padat i v lize a v dalším kole MOL Cupu,“ radoval se po utkání sedmnáctiletý obránce Zdeněk Toman, který si ve Vsetíně odbyl soutěžní debut za áčko Zbrojovky. „Trenéři mi říkali, ať hraju svou hru co v dorostu. Toho jsem se snažil držet. Podporovat útok, stahovat se do středu hřiště,“ popsal talentovaný mladík.

Teď na brněnský celek čeká Varnsdorf, poslední celek druhé ligy zatím nastřádal jen tři body za trojici nerozhodných výsledků. Nejlepším střelcem týmu je se čtyřmi trefami Filip Firbacher, pravidelně jeho dres obléká odchovanec Zbrojovky Dominik Kříž.

Brněnští trenéři nemohou využít zraněného Martina Nového a po vyloučení v utkání béčka má stopku mladík Jiří Hamza. „Jinak jsou všichni hráči k dispozici a věřím, že vybereme ty správné. Po sérii venkovních duelů se vrátíme domů před naše fanoušky a chceme je potěšit výhrou,“ vyhlásil Polách.

Vedoucí tým soutěže Vyškov se v sobotu od čtvrt na jedenáct dopoledne představí v Chrudimi, která je dvanáctá. Osmá Líšeň od dvou hodin odpoledne nastoupí na trávníku v tabulce druhé pražské Dukly.