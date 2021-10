Jihomoravané sice na severu Čech dokázali v 77. minutě otočit skóre na 2:1 ve svůj prospěch po trefě kanonýra Jakuba Řezníčka, ovšem vedení jim vydrželo pouhé dvě minuty.

Poté došlo k nešťastné vlastní brance hostů, kdy Matěj Hrabina poslal malou domů hlavou brankáři Jiřímu Floderovi, jenž k překvapení všech pustil míč za svá záda a duel dospěl do prodloužení. „Ani jsem to pořádně neviděl. Útočníci Varnsdorfu celou situaci vůbec nedohrávali, tak jsem se otočil a najednou se začali radovat fanoušci domácích. Po hlavičce se míč odrazil ke gólmanovi, kterému se asi zrovna potkaly jiné myšlenky a propadlo mu to. Byl to zlomový moment,“ líčil Bariš.

Prodloužení už patřilo domácím. „Byli vyhecovaní a šli si za tím. Neměli jsme už síly,“ pravil šestadvacetiletý rodák z Trenčína.

Zbrojovka tak vstřebávala první větší zklamání v sezoně, v níž se jí zatím daří v lize náramně a po desíti kolech vévodí tabulce druhé nejvyšší soutěže se sedmibodovým náskokem právě na Varnsdorf. „Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, ale liga je hlavní priorita. Teď už můžeme říct, že se plně soustředíme právě na ni. Je super, že jsme nahráli body, i když to někdy herně kulhalo,“ zmínil Bariš.

Podle něj stojí za ubojovanými výhrami i dobrá příprava. „Dokázali jsme některé zápasy získat v posledních minutách. V těch většinou docházejí síly, fyzickou přípravu jsme měli dobrou a navíc je tam ta touha,“ dušoval se Bariš.

V lize je zvyklý nastupovat na kraji obrany, v poháru se vrátil na místo, které je mu vlastní – do zálohy. „Byl jsem na tom postu i na tréninku, takže pro mě nebyl problém se na tuto pozici vrátit,“ doplnil slovenský hráč.