BUDE TRENÉRSKÁ ZMĚNA JEDINÝM KROKEM? Představitelé Zbrojovky provedli jedinou razantní změnu, když odvolali kouče Klusáčka, další kroky zatím neučinili. To se však změní v zimě. „Víme, kde nás tlačí bota, bavíme se o tom neustále. Někteří hráči si to vezmou k srdci a snaží se zlepšovat, jiní to berou tak, že informace přišla a zase odešla, můžeme to ale změnit až v zimním přestupovém období,“ řekl funkcionář.

Jihomoravany tak po rušném letním přestupovém období čekají další hektické týdny, ve kterých by mělo dojít k podstatnému obměnění a zkvalitnění hráčského kádru. „Celý podzim si něco chystáme, abychom byli připravení. Stále platí, že obměna kádru je naplánovaná, ale nyní jsme rádi, že poskládáme základní sestavu a pět náhradníků, v kabině totiž řádil covid, k tomu jsme měli i pár zranění a stopky za karty,“ rekapituloval Psotka.