Před startem ročníku druhé fotbalové ligy znělo z kabiny brněnské Zbrojovky, že výrazně obměněné mužstvo potřebuje čas na sehrání, než se dostane do optimální pohody. Jenže třináctou příčku po úvodních čtyřech kolech FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY sotva někdo čekal.

Fotbalisté Táborska doma porazili Zbrojovku Brno 2:1 a bez ztráty bodu vládnou po čtyřech kolech celé soutěži. | Foto: Jan Škrle

V sobotu brněnský celek prohrál na hřišti Táborska 1:2. Na svého přemožitele a zároveň lídra tabulky ztrácí už propastných osm bodů. „Ten vstup nás mrzí. Většinou jsem pozitivní, teď musím být kritický. Z těch čtyř zápasů je to prostě na můj vkus strašně málo. I šancí vypracovaných, hrozně se na ně nadřeme. Když má soupeř jednou za čas šanci, smrdí to gólem, u nás je to takové oťukávání kolem vápna, sotva vystřelíme na bránu. Táborsku jsme sice dali gól, ale to je tak všechno,“ klopil zrak zkušený gólman Zbrojovky Martin Berkovec.

Brněnský celek prohrál podruhé za sebou, ve středu doma po matném výkonu podlehl pražské Dukle 0:2. „Věřil jsem, že výhra by nás mohla psychicky vrátit nahoru, teď to naopak bude ještě horší. Musíme se zamyslet, jak mužstvo nakopnout, vrátit se zpátky a naučit tým zase vyhrávat,“ uvažoval brněnský kouč Luděk Klusáček.

Také v Táboře jeho svěřenci opět obdrželi první branku, stejně jako ve všech dosavadních duelech. „Je to obrovské zklamání. Opakuje se nám stále podobný průběh, kdy inkasujeme jako první. To je naše bolest,“ poznamenal Klusáček.

Táborsko poslal do vedení už ve třetí minutě Vladimír Zeman. „První gól mě mrzí, musím se na něj ještě kouknout. Nechci říkat víc, dokud jsem to neviděl,“ hlesl po utkání Berkovec.

Zbrojovka srovnala v 74. minutě zásluhou Jiřího Texla, jenže už za pět minut zařídil Táborsku vítězství 2:1 Petr Plachý. „Nadřeme se na to, abychom vyrovnali. A místo toho, abychom v tu chvíli, kdy jsme nahoře, zápas zlomili, díky zaváhání v obraně inkasujeme. Trápí nás to, že nejsme pevní v obraně, z toho pramení určitá nervozita vpředu, na gól se hrozně nadřeme,“ litoval brněnský trenér.

Táborsko už si závěr pohlídalo, hosty nepouštělo do výrazných příležitostí. „Ke konci domácí hráli, co potřebovali, kouskovali hru a víceméně nás už k ničemu nepustili. Fotbal je o chybách, udělali jsme jich víc, a proto jsme prohráli,“ uznal Berkovec.

Fotbalisté Zbrojovky teď potřebují nakopnout, k čemuž patrně pomůže posílení mužstva. „Musíme se zamyslet nad doplněním kádru, ukazuje se, že potřebujeme vytvořit nějakou konkurenci. Jsou posty, kde se nám těžko hledá, jak hru střídáním oživit. To je momentálně problém,“ prohlásil Klusáček.

Ve středu brněnský celek vstoupí do MOL Cupu, v prvním kole míří na Vysočinu, na hřiště divizního Ždírce nad Doubravou. V sobotu od pěti hodin odpoledne Zbrojovka v domácím druholigovém duelu přivítá Chrudim.