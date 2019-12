Zbrojovka přezimuje na třetí příčce za vedoucími Pardubicemi a druhou Jihlavou, na kterou ztrácí bod. „Kluci zvládli klíčový zápas, kdyby rozdíl vzrostl na deset bodů, o první místo už by se nehrálo. Letos ve druhé lize není mančaft jako loni České Budějovice, takže pevně věřím, že jaro zvládneme a půjdeme do ligy z prvního místa,“ prohlásil legendární gólman Zbrojovky Josef Hron.

Brněnský klub zlepšením ve druhé polovině zachránil nelichotivý podzim, ve kterém se pohyboval dokonce na osmé příčce. „Nebudeme zastírat, že naše ambice před začátkem soutěže byly určitě vyšší. Nicméně i posledním vítězstvím v Pardubicích jsme se dostali na příčku, která je hratelná a dává nám určitě možnost, abychom došli k cíli, kterým je postup,“ uvedl sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár.

Brněnský klub po jedenáctém kole sáhl k odvolání kouče Pavla Šustra, jehož nahradil Miloslav Machálek, do té doby trenér Líšně. S ním na lavičce Zbrojovka čtyřikrát vyhrála se skóre 15:3, padla pouze na hřišti Žižkova 0:1. „Machálka jsem sledoval a nikde na předchozích štacích nepropadl. Říkal jsem si, že bude úspěšný, což se stalo. Neudělal velké změny v porovnání s Pavlem Šustrem, ale někteří kluci jako třeba Jakub Přichystal najednou víc chtěli, běhali,“ poznamenal československý šampion z roku 1978 Hron.

Vedení Zbrojovky už delší dobu pracuje na změnách, které mají posílit postupové ambice klubu. „Chceme se opírat o hráče, jejichž výkonnost i historii známe, zaměříme se na český trh. Využijeme zkušenosti a znalost trenéra,“ řekl Požár.

Vzhledem k předchozímu angažmá kouče Machálka lze očekávat, že na stadion v Srbské ulici zamíří někteří jeho bývalí svěřenci z Líšně. V úvahu připadají obránce Jan Hlavica nebo ofenzivní univerzál Jan Hladík. „Nechci komentovat žádná jména, to je předčasné. V každém přestupním období, co jsem tady prožil, naše dva kluby spolupracují na výměně hráčů. Předpokládám, že to nebude jinak,“ reagoval manažer Zbrojovky.

Důležitá vyjednávání ho čekají s Bohemians 1905, odkud v Brně hostuje stoper Michal Šmíd. Pražský klub ho na jih Moravy zapůjčil jen do konce podzimu. „Je to hráč, který má pro nás přínos a máme zájem, aby u nás pokračoval. V tuhle chvíli je míč na straně Bohemky, která má před sebou ještě mistrovské utkání,“ pronesl Požár.

Kouč Machálek plánuje zúžení kádru, což se ovšem odvíjí například od setrvání Šmída. „Je důležité stabilizovat kompletní zadní řadu. Hodil by se ještě jeden hráč doprostřed, vůdčí osobnost typu Pavla Zavadila, ale těch je samozřejmě málo. A hroťáků do útoku taky není nikdy dost,“ nabádal Hron.

Zimní přípravu zahájí Zbrojovka 6. ledna. „Program byl náročný, jsme rádi za trochu volna, v létě ho i kvůli baráži moc nebylo,“ řekl útočník Jakub Přichystal.

Podzimní čísla Zbrojovky Brno

Nejvíc odehraných minut:

1433 – Pavel Eismann, 1350 – Jiří Floder, 1233 – Antonín Růsek, 1220 – Jakub Šural, 1077 – Damián Bariš

Nejvíc branek:

6 – Jakub Přichystal, 5 – Antonín Růsek, 4 – Ondřej Vaněk, 3 – Adam Fousek, Lukáš Magera

Nejvíc asistencí:

5 – Ondřej Vaněk, 4 – Šimon Šumbera, 3 – Pavel Eismann, Antonín Růsek, Jakub Přichystal, Lukáš Magera, Adam Fousek

Nejvíc žlutých karet:

7 – Jakub Šural, 3 – Petr Pavlík, Ondřej Vaněk, Lukáš Magera, David Krška

Červená karta:

1 – Juraj Kotula

Vychytané nuly:

4 – Jiří Floder