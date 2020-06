Brněnským fanouškům by se měl Šural poprvé po návratu představit v nedělním domácím duelu proti Chrudimi od pěti hodin odpoledne. „Cítil jsem se překvapivě dobře. Čekal jsem to daleko horší. Podvědomě jsem se možná trochu hlídal, ale nic hrozného se nestalo,“ uvedl třiadvacetiletý obránce.

Původně to přitom vypadalo, že se do sestavy vrátí později. Vždyť s týmem poprvé trénoval ve středu. „Přišel za mnou kouč Machálek, že by byl rád, aby to vyšlo v Hradci. Doktoři ani já jsme nebyli optimističtí. Jenže potom se vše zlepšilo,“ podotkl Šural.

Jeho návrat do obrany je velká vzpruha pro brněnský celek. Do Šuralova návratu Zbrojovka manévrovala pouze se dvěma klasickými obránci Pavlem Dreksou a jeho jmenovcem Eismannem, ostatní zadáci stále kvůli různým indispozicím nehrají.

Šuralův návrat do sestavy si pochvaloval i brněnský trenér Miloslav Machálek. „Byl jsem mile překvapen, jak to fungovalo. V tomto problém opravdu nebyl,“ poznamenal Machálek.

Jeho svěřenci stále nevzdávají boj o postup do nejvyšší soutěže z prvního místa. Šest kol před koncem ztrácejí šest bodů na vedoucí Pardubice, které ovšem před sebou mají obtížnější los. Už v pondělí se v derby střetnou s Hradcem Králové. „Věřím, že vyhrajeme všech posledních šest duelů a potom záleží, jestli Pardubice ztratí,“ pronesl Šural.

Brno čekají do konce ročníku vesměs duely s papírově slabšími soupeři. V neděli hostí osmou Chrudim. Východočechům se po restartu soutěže daří, když bodovali v pěti ze sedmi duelů, naposledy s Prostějovem 1:1. „Mužstvo do toho hráblo,“ zdůraznil pro klubový web kouč Chrudimi Jaroslav Veselý.

Zdroj: Deník / Redakce