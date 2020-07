I teoretická šance na přímý postup se Zbrojovce zřejmě rozplyne už v sobotu. Brno ztrácí dvě kola před koncem ze druhé příčky čtyři body na vedoucí Pardubice, přičemž Východočeši jsou v sobotním domácím klání proti Vyšehradu jasný favorit. Brno se tak může dostat mezi smetánku nejspíš jen přes baráž.

K ní ovšem dojde pouze, pokud se dohraje prvoligová skupina o záchranu, která je zastavená kvůli povinné karanténě karvinských fotbalistů. „Nevěnujeme se věcem, které nemůžeme ovlivnit. Nejistá situace není až teď, ale celé jaro,“ podotkl kouč Zbrojovky Miloslav Machálek, jehož svěřence čeká po sobotní bitvě už jen úterní domácí souboj s Vlašimí.

Pokud se prvoligová skupina o záchranu nedohraje, podle současného návrhu Ligové fotbalové asociace se baráž neuskuteční a v tom případě postoupí do nejvyšší soutěže nejspíš pouze Pardubice.

První ligu by si v tom případě v příštím ročníku zahrálo sedmnáct týmů, přičemž na Zbrojovku by zbyla jen druhá nejvyšší soutěž. „Nejspravedlivější je sezonu dohrát. Ale vymyslet, že první ligu bude hrát v případě nedohrání skupiny o záchranu lichý počet týmů, je tedy velice ,zajímavé´. Docházelo by přece k porušení pravidel, protože při lichém počtu účastníků nemohou třeba poslední dvě kola sehrát týmy ve stejný čas. Moc to nechápu a doufám, že zavládne rozum,“ uvedl Machálek.

Pokud dojde k baráži, čeká jeho svěřence po úterním finiši dvoutýdenní zápasová pauza, první duel baráže je naplánovaný na 29. července a odveta na 1. srpna. To případný soupeř Zbrojovky si zahraje poslední dva zápasy těsně před baráží 23. a 26. července. „Výhoda by byla na straně soupeře v zápasovém vytížení. My budeme jen trénovat a trénink zápas nenahradí,“ zmínil brněnský záložník Jan Hladík.

Šestadvacetiletá opora brněnského týmu posledních týdnů září při zranění tradičního kanonýra Jakuba Přichystala na hrotu po boku Antonína Růska. V posledních třech duelech vsítil Hladík čtyři góly. „Kuba týmu dost chybí, ale hraje se mi teď samozřejmě dobře. Jsem rád, že se střelecky daří,“ poznamenal Hladík.

Proti svému bývalému týmu v sobotu nastoupí na lavičce Prostějova trenér Pavel Šustr, jehož čeká první ostrý duel proti Zbrojovce po říjnovém odvolání z pozice trenéra brněnského celku. Za Prostějov nastupuje řada bývalých hráčů Zbrojovky, přičemž Karel Kroupa zřejmě ukončí bohatou kariéru.

