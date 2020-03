Hned v prvním jarním kole, v němž Zbrojovka v neděli od pěti hodin odpoledne přivítá Sokolov, nenastoupí kvůli stopce za čtyři napomenutí David Krška. „Plánovat žluté karty je dle mého názoru neuskutečnitelné. Budeme reagovat podle situace, dostanou šanci hráči připravovaní na tyto pozice,“ popsal brněnský trenér Miloslav Machálek.

Krška už bude další týden připravený, ovšem hrozba se zmítá nad Ondřejem Vaňkem a Adriánem Čermákem, kteří už nasbírali tři žluté. Zadák Jakub Šural dokonce sedm, v případě dalšího napomenutí dostane stopku na dvě utkání. „Někteří kluci mají svoje blikance. Kuba je takový vznětlivější, protože je zapálený a jede na sto padesát procent, pak dostává zbytečné karty. Cíleně věci určitě nedělá, aby si pro ně šel. Při pohledu do statistik vidíte s kartami plus minus stejné lidi,“ všiml si brněnský obránce Pavel Eismann.

Dá se očekávat, že Šural jaro bez další karty nezvládne, což zasáhne do složení obrany. I když… „Jeden hráč Líšně se mě v závěru podzimu ptal, co má dělat, když má sedm žlutých karet. Poradil jsem mu, aby už žádnou nedostal. Proč by to nebylo reálné u Šurala, když tři čtyři žluté dostal za nekázeň?“ tázal se Machálek.

Vykartovaní fotbalisté neubližují pouze svému mužstvu, ale také sobě. „Přicházejí o prémie, když nejsou v základu. Pamatuji hráče, který měl nakopnutý kotník, ale řekl, že tam přece někoho nepustí. Nad tím současní hráči nepřemýšlí. Když fotbal miluju, chci být pokaždé na hřišti,“ uvažoval trenér.

Disciplína představuje základ úspěchu, ovšem někdo na to přijde až s věkem. „Jsem trochu klidnější, než když jsem byl mladší. Mám některé věci srovnané, abych neškodil sobě a hlavně mužstvu,“ poznamenal pětatřicetiletý Eismann.

Zbrojovku v úvodu jara prověří poslední Sokolov, který má zachránit nový kouč Bohuslav Pilný. „Nesnáším ustrašenost. V situaci, v jaké jsme, se nemáme čeho bát. Pro Zbrojovku je to daleko složitější zápas než pro nás. Netají se tím, že chce postoupit,“ podotkl nový trenér Baníku. Brno na podzim zvítězilo v Sokolově 2:0.