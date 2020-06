„Zbrojovka je na hraně s licencí pro první ligu, ne pro druhou. Stadion dnes nesplňuje atributy z pohledu mediálního, bezpečnostního, komfortnosti pro diváky, týmy a účastníky utkání, jako jsou rozhodčí, delegáti, ošetřovny a další,“ upozorňuje v rozhovoru pro Deník Rovnost Stanislav Rýznar, licenční manažer svazu.

Takže přestavba je pro Zbrojovku akutní záležitost?

Jsme tady za deset dvanáct. Vývoj sezony je všelijaký a může nastat i situace se Zbrojovkou na postupovém místě. Potom jen díky tomu, že stadion je v tuto chvíli na hraně s parametry, nebo nebudeme-li mít záruky, že dojde k přestavbě sportovního zázemí, může mít obrovský problém s licencí. Komise zkrátka konstatuje, že jsou stěžejní body, které pokud stadion nesplní a není možné je nějakým způsobem nahradit třeba montovanou tribunou, protože UEFA je absolutně proti nim. FAČR je připouští, ale pouze za předpokladu, že jsou postavené na betonových patkách, na pevném základu.

Pokud Zbrojovka vybojuje postup do nejvyšší soutěže, co bude následovat?

Nechci strašit, ale je to skutečně tak, že pokud by v tuto chvíli Zbrojovka sportovně postoupila do první ligy, máme před sebou několik jednání, jak do začátku upravit aspoň na minimální požadavky pro naši nejvyšší domácí soutěž.

Existuje také jiná varianta?

Každý nově postupující klub má rok možnost hrát na stadionu mimo své sídlo, ale pouze když dostatečně prokáže, že zázemí, ze kterého odchází, bude v nejbližší možné době uvedeno do stavu použitelnosti na danou soutěž.

Co všechno je nyní na stadionu v Srbské ulici špatně?

Nepoužívejme všechno špatně. Zkrátka stadion byl postaven v určité době, ve které vyhovoval kritériím, když se řešilo, kam odejít z Lužánek. Dvacet let zpátky byly parametry diametrálně odlišné, než jsou dnes. Vyvíjíme se, jsou mnohem větší požadavky z pohledu bezpečnosti, komfortu pro všechny, co se při zápase na stadionu vyskytují, ať už jsou to diváci, bezpečnostní složky, média. Na všechno už jsou jiné potřeby, používáme úplně jinou techniku.

Projekt Srbská

Přestavbu přibližně za šest set až sedm set milionů korun podporuje město a klub podepsal memorandum o spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky, která stadion pro dvacet tisíc diváků hodlá zařadit do plánu mezinárodních akcí UEFA od roku 2024.

Můžete to konkretizovat?

Dřív třeba stačil na hrací plochu vjezd v průměru dva metry pro sanitní nebo hasičský vůz. Když se však podíváte, v čem se jezdilo před třiceti lety, jak byla malá auta a jaká jsou dneska, pochopíte, že to je zkrátka nevyhovující. Máte větší požadavky na technickou infrastrukturu, dneska všichni používáme mobilní telefony, takže máme požadavek ze strany FIFA a UEFA, protože používáme aplikace, které při utkání mohou informovat o výsledku jiných utkání Ligy mistrů nebo Evropské ligy. Potřebujete kvalitní wifi a vysílací techniky, což stadionu nemají.

Změnil se i počet osob, které zajišťují chod utkání…

Dřív bylo na zápas připraveno jedenáct hráčů na hřišti, náhradní brankář a maximálně další dva tři náhradníci. Dnes jezdí kluby skoro v pětadvaceti lidech, kteří mohou nastoupit do utkání, plus realizační týmy jako maséři, fyzioterapeuti, lékaři a další, to je mnohonásobně větší počet. Každý klub musí mít bezpečnostního manažera, už jen z toho důvodu, aby nedocházelo k excesům a dokázali si pomoci. Média používají úplně jiné techniky než před dvaceti lety, zvýšil se počet kamer, potřebujeme místa, kde novináři píšou a rovnou odesílají informace co nejrychleji.

Takže těch nevyhovujících věcí je víc než dost….

Všechno se vybíjí, za dvacet let jsme se posunuli dál a je potřeba tomu přizpůsobit i technické zázemí i z pohledu komfortního přístupu ke stadionu. Nelze mít stadion obklíčený ze všech stran hromadnou dopravou, že se pomalu nedá kolem něj projít, máte tam obchvat či něco podobného. Z pohledu bezpečnosti a vůbec zábavy při utkání musí být prožitek jiný, abychom diváky dostali znovu na stadiony.

Přestavba stadionu v Srbské ulici už v tomto hledí do budoucna?

Jsem rád, že mě Brno oslovilo v době, kdy se začalo zabývat myšlenkou stadion uzpůsobit tak, aby splňoval parametry pro mezinárodní utkání, případně účast v evropských pohárech. Zástupci Brna se s námi chtěli bavit, když začali pracovat na projektu, aby už promítli náležitosti přímo do něj. Podle poslední verze, jakou jsem viděl, se to zatím povedlo. Samozřejmě vývoj jde dál, možná ještě narazíme na maličkosti a budeme se bavit dál, přetrvá-li zájem. Ale v této fázi by šlo o stadion kategorie čtyři, na kterém se dají hrát mezistátní přátelská i kvalifikační utkání, ale také základní skupiny evropských pohárů, tedy Ligy mistrů a Evropské ligy.

Takže přestavba pomůže klubu i městu?

Prostředí vychovává. Všude, kde se podařilo výrazným způsobem zlepšit zázemí stadionu, nebo vznikl nový, přineslo to s sebou spoustu synergických efektů. Na počátku to sice nese náklady, ale podle mě se v provozu vracejí zpátky. Nemusí to pokaždé být v penězích, ale ve spokojenosti lidí, v návštěvnosti, kulturním vyžití. I aktéři utkání se jinak projevují. Když sednete do nového auta, chcete se mu přizpůsobit jako novému zázemí. To je vidět i na hřišti. Klub má taky daleko větší možnosti využít stadion pro svou prezentaci nebo jako místo pro setkání jednotlivých zástupců města a firem, které se v daném regionu vyskytují. Můžou tam neformálně navázat spoustu kontaktů. Efekt výstavby stadionu nese výraznou pozitivní vlnu v celkovém vnímání sportu a účast na utkání přináší výrazně lepší pocity.

Stačí aktuální projekt na přestavbu Srbské svazu k udělení prvoligové licence?

Nejsem hlava pomazaná, která rozhoduje, že je všechno v pořádku. Vždycky je to na shodě licenční komise, licenčního tribunálu, samozřejmě i otázka komise pro stadiony a hrací plochy. Všichni se nějakým způsobem vyjádří k danému projektu. Jak jsem se s projektem seznámil, je tam spousta pozitiv a pokud by stadion byl realizován v této podobě, patří do kategorie čtyři. Pokud by se něco doplnilo, tak jen velmi kosmeticky, jako například neumísťovat rozhodčí do patra minus dva, ale společně s delegátem do patra minus jedna. To jsou detaily, které se řeší za pochodu a na místě. Už nechybí padesát parkovacích míst.

Jaký proces nastane, pokud se všichni kolem udělování licencí shodnou?

Buď se najde konsenzus, zda nám stačí, co klub předložil, abychom nabyli jistotu, že dojde k realizaci. Nebo je to málo a ptáme se majitele stadionu a klubu: Čí je stadion, kdo je investor, dejte nám záruky a rozhodnutí, která jste učinili na svých zastupitelstvech, dozorčích radách nebo představenstvech. Když klub požádá o právo přechodného období s možností rekonstruovat stadion, abychom měli jistotu, že k ní skutečně dojde. Ale je tam samozřejmě i bod B.

Jaký?

Ten říká, jestliže se za tři roky nic neuděje, znamená to automaticky sestup do nižší soutěže bez ohledu na to, zda-li klub je na sestupovém místě, a tři miliony korun pokuta. Klub stojí před rozhodnutím, jestli do tohoto rizika půjde. Stejně tak lidé, kteří rozhodují, musí vědět, že dostali na stůl dostatečnou záruku, aby měli všechno jako stavební povolení, rozhodnutí, souhlas banky k úvěru na výstavbu. Pak se to může rozjet, to už jsou pro nás relevantní dokumenty. Forma příslibu a projednávání je krásná, pomůžeme jí, ale pořád ještě nikdo nepraštil do stolu a neříznul. Ten kdo má pravomoc říct, že se jde do toho.

Takže záleží na podpoře města a kraje.

Tomu můžou pomoct média a fanoušci, pokud chtějí, aby klub stoupal nahoru a měli na stadionu komfortní prostředí. Soustředěná skupina může nějakým způsobem pomoct, aby si řekli ti, kteří rozhodují, že je to pozitivní krok, který Brnu pomůže. Jsem přesvědčený o tom, že jednoznačně ano a je to potřeba. Nota bene, Brno je druhé největší město v republice.