Do posledního soutěžního utkání v kalendářním roce, do něhož brněnský celek vstoupí v sobotu v půl druhé odpoledne v Opavě, půjde trenér Richard Dostálek s minimem variant, jak poskládat střed defenzivy. „Přišli jsme o Lukáše Endla, určitě nebude ani Honza Štěrba, na marodce máme Lukáše Kryštůfka, Kubu Šurala,“ vypočítal absence pro poslední střetnutí kouč Dostálek.

Zbrojovka v neděli zdolala na domácím trávníku Chrudim 3:2, jenže v zápase přišla o vyloučeného Endla a také Štěrbu, který ve dvacáté minutě zkolaboval. Z nemocnice se vrátil v úterý a je v pořádku, ale do utkání nezasáhne.

Místo něj nastoupil Jan Hlavica, na kterém bude stát defenziva také v Opavě. „Honza Hlavica do zápasu naskočil velmi slušně, ale další alternativu nemáme. Musíme trochu vařit,“ potvrdil Dostálek.

Zranění nepustí do hry Kryštůfka se Šuralem, na soupisce už se ze středních obránců nachází pouze Jakub Černín. Do tréninku se vrátil záložník Adrián Čermák, který může naskočit i v defenzivní linii, případně padne volna na někoho z krajních beků.

Mimo hru je také kapitán Pavel Zavadil. „Pavel se v týdnu zranil a přibyl tak k hráčům, kteří nemohou nastoupit. Do tréninku se naopak po nemoci vrátili Fousek s Koskem,“ přiblížil pohyb na marodce Dostálek.

Brněnský celek se utkal s Opavou na začátku srpna a na stadionu v Srbské ulici zvítězil 2:1. „Výsledkově to zatím Brňané zvládají velmi dobře, jsou odskočení. Už na podzim jsme tam ale sehráli výborné utkání. Vedli jsme a měli přidat další branky, abychom zápas dotáhli k vítězství. Nakonec jsme utkání ztratili, ale pevně věřím, že v sobotu se to otočí,“ vyhlížel duel opavský kouč Roman West.

Zbrojovka vede tabulku o sedm bodů před tandemem Sparta B a Líšeň, Opava zaostává na páté příčce o další tři body. Z posledních čtyř duelů získala plný počet bodů a víc než měsíc nedostala gól. „Opava je aktuálně tým s nejlepší formou v soutěži, navíc se kromě výher prezentuje i velmi dobrou hrou. I domácí zápas nám naznačil, jak kvalitní tým to je, Opava u nás hrála velmi dobře a o výhře jsme rozhodli až v závěru. To vše ji možná pasuje do role favorita, což ale nic nemění na tom, že se chceme v posledním utkání podzimu porvat o co nejlepší výsledek,“ prohlásil Dostálek.

Jenže Slezané na domácím trávníku pomýšlejí také na tři body. „Pokud bychom to s Brnem zvládli vítězně, můžeme se dostat na druhé či třetí místo, nebo na tyto pozice budeme mít na jaře minimální odstup. To by nám dalo velkou šanci hrát o barážovou pozici,“ sdělil West.