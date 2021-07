Náhradu za kapitána Pavla Dreksu, který brněnský klub opouští, našli druholigoví fotbalisté Zbrojovky na Hané. Z Olomouce přichází na hostování zadák Jan Štěrba.

Jan Štěrba na prvním tréninku v Brně. | Foto: FC Zbrojovka Brno

Šestadvacetiletý obránce naskočil v uplynulém prvoligovém ročníku jen do šesti utkání, v Brně by rád svou zápasovou praxi navýšil. „O zájmu Brna jsem se dozvěděl v průběhu minulého týdne, kdy jsem mluvil s pány Požárem a Dostálkem. Ptali se, zda mám zájem i já, což jsem potvrdil, pak už to bylo na klubech a povedlo se to. Jsem rád,“ uvedl pro klubový web Štěrba.