Ofenzivní eso Zbrojovky? Fouska přesunuli do útoku, tam sází jeden gól za druhým

Do fotbalové Zbrojovky přestoupil už před sezonou. V zimní přípravě však v Adamu Fouskovi našel brněnský trenér Miloslav Machálek posilu do útoku, kam se přestěhoval z kraje zálohy. A na novém postu zatím září. „Cítím se sebevědomější, mám víc sil a tlačím se do koncovky,“ popisuje svou formu pětadvacetiletý Fousek.

ZTRÁTA VEDENÍ. Domácí stoper Jiří Huška (vlevo) dvěma góly zařídil Blansku náskok, po přestávce však Zbrojovka nastřílela sedm branek a skóre otočila. Adam Fousek (vpravo) dal dvě. | Foto: Petr Nečas

Na podzim zasáhl do čtrnácti ligových zápasů, ve kterých se coby záložník trefil třikrát. V přípravě se ovšem objevuje v útoku a v deseti startech zaznamenal devět branek, ve třech případech proměnil pokutový kop. „Těší mě, že klukům pomáhám góly, ale snažím se vepředu hlavně aktivně pracovat. Zatím mi to tam padá. Doufám, že si formu přenesu do sezony a uspějeme jako tým," říká Fousek. V brněnském dresu vyběhl jako útočník na podzim jedinkrát. Ještě pod bývalým trenérem Pavlem Šustrem, kterého na začátku října nahradil současný brněnský kouč Miloslav Machálek, se proti Vítkovicím za sedmdesát minut neprosadil a zbytek podzimní části plnil roli křídelního hráče. „Fousek patří mezi fotbalisty, kteří můžou hrát na víc postech. Zařadili jsme ho do útoku a změna mu svědčí. Je hodně pravděpodobné, že se na jaře objeví především vepředu," vysvětluje Machálek. Pardubický odchovanec sbíral zkušenosti v ofenzivních řadách už v mládežnických kategoriích. „Dřív jsem v útoku hrál, a to se nezapomíná. Je výhoda, že jsem rychlý, protože stopeři jsou většinou vysocí a neobratní. Roli střelce se určitě nebojím přijmout. Je ale jedno, kdo střílí góly, hlavně že budeme vyhrávat," praví Fousek. Hráč pro první ligu Pětadvacetiletý Fousek fotbalově vyrostl v Pardubicích, které v létě vyměnil za Zbrojovku. „Přestup do Brna byl pro mě první velká změna v kariéře. Neměl jsem problém zapadnout do kabiny, ale vůbec poprvé jsem změnil místo a dlouho jsem si zvykal na nové prostředí. Teď už je to úplně v pohodě," svěřuje se Fousek, který také hostoval v Mladé Boleslavi a Čáslavi. Na nové prostředí si zvykl a psychická pohoda se promítá i na hřišti. „Adam na tréninku pracuje dobře a hodně se posunul. Jde o hráče, který může hrát i v nejvyšší soutěži, protože má velmi zajímavé prvky a dobré předpoklady. V přípravě se prezentoval slušnými výkony, ale důležité je přenést to do mistrovských utkání," podotýká Machálek. Fouska po příchodu do Brna překvapily vyšší tréninkové dávky. Zimní přípravu si však pochvaluje. „Trenér Machálek po nás vyžaduje náročný herní styl a u každého hráče je znát fyzická připravenost. Hodně jsme běhali po lesích a v zápasech dostali slušnou porci minut. Uvidíme, kdo bude nastupovat v základu, rozhodne aktuální forma," uvědomuje si. V přípravných utkáních nastupuje Fousek nejčastěji po boku Jakuba Přichystala, který je se šesti zásahy společně s Markem Vintrem nejlepším ligovým střelcem v týmu Zbrojovky. „S Adamem si na hřišti rozumíme, umíme si nahrát. Jde o rychlostní typ, snaží se hrát dopředu a dávat góly. Fotbalově jsme si podobní a sedli jsme si," říká na adresu svého parťáka Přichystal. PAVEL ŠŤASTNÝ

Autor: Redakce