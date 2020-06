Kromě Přichystala se brněnští fotbalisté museli vyrovnat se ztrátou dalších čtyř klíčových členů základní sestavy. „Říkal jsem hráčům, že zápas zvládneme. Když jsou nějaké absence, mužstvo se semkne a předvedli jsme opravdu kanonádu,“ řekl trenér Zbrojovky Miloslav Machálek.

Vedle útočníka Antonína Růska dostal šanci Jan Hladík, který v minulém utkání ve Varnsdorfu brankou v 86. minutě zařídil Zbrojovce tři body za těsné vítězství 1:0. Tentokrát se prosadil dvakrát. „Jsem rád, že mi to tam zase spadlo, ale hlavně jsme doma potvrdili výhru z venku a porazili opravdu těžkého soupeře,“ těšilo Hladíka.

Zbrojovka se po jeho brance dostala do vedení už ve třetí minutě. Další góly přidali Peter Štepanovský, podruhé v utkání Hladík a po čtvrtém faulu v jarní části soutěže v pokutovém území na Ondřeje Pachlopníka proměnil penaltu Růsek. „Výborně jsme trestali jejich ofenzivní činnost, protože dost odkrývali vrátka. Měli jsme ale další situace, které jsme nedohráli,“ zdůraznil Machálek.

Hosté ovšem také hrozili a především za stavu 2:0 podržel svůj tým brankář Martin Šustr, když si poradil s hlavičkou Ondřeje Březiny. „Chytl možná jejich dva krásné góly, pak jsme ale přidali třetí branku a utkání už bylo v naší režii,“ podotkl Hladík.

Brněnští fotbalisté potěšili přes tři tisíce fanoušků na stadionu ještě dvakrát. Ke dvougólovému Hladíkovi se přidal i Štepanovský. A poprvé do ligového utkání vyslal Machálek také dvacetiletého Martina Sedláka, který po dvou minutách na hřišti zaznamenal premiérovou trefu. „Jde vidět, že máme kvalitní a široký kádr, odvedli jsme dobrou práci,“ líčil Hladík.

Jedinou branku Žižkova vstřelil Igor Súkenník. Jeho tým ve třech posledních utkáních získal jen dva body. „Výsledek je pro nás krutý, také jsme se dostávali do šancí. Zní to hrozně, ale v první půli jsme hráli kombinačně náš nejlepší fotbal. Dostáváme laciné branky, soupeř to řešil jednoduše,“ pravil pro klubový web žižkovský trenér Zdeněk Hašek.

Zbrojovka se díky výhře se Žižkovem posunula na první příčku v tabulce, která zaručuje přímý postup do nejvyšší soutěže. Druhé Pardubice ovšem mají o dva zápasy míň a v pondělí doma sehrají duel s šestou Jihlavou. Brněnské fotbalisty čeká další utkání v sobotu, kdy zajíždí na hřiště pražského Vyšehradu.

Zbrojovka Brno - Viktoria Žižkov 6:1 (4:1)

Branky: 3. a 42. Hladík, 15. a 57. Štepanovský, 23. Růsek, 80. M. Sedlák – 39. Súkenník.

Rozhodčí: Franěk – Hock, Melichar.

Žluté karty: 6. Dreksa – 39. Nabijev, 77. Žežulka.

Diváci: 3 200.

Brno: Šustr – Bariš, Dreksa (K) (62. Mach), Endl, Štepanovský – Pachlopník (62. Krška), Jurásek (39. Vaněk), Ad. Čermák, Šumbera – Růsek (78. M. Sedlák), Hladík (62. M. Vintr).

Žižkov: Švenger (K) – Řezáč, Březina, Súkenník, Žežulka – Tusjak (32. Dudl), Bazal (60. Halgoš), Nešický, Nabijev (60. Vůch), Jaroslav Diviš (32. Urbanec) – Batioja (71. Egidio).