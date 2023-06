Před startem letní přípravy fotbalistů Zbrojovky Brno oznámilo vedení klubu finální podobu realizačního týmu. Nového hlavního trenéra Luďka Klusáčka doplní asistenti Tomáš Polách s Josefem Muchou. „Mým přáním bylo mít dva plnohodnotné asistenty a jsem rád, že do toho oba šli,“ řekl pro klubový web Klusáček.

Tomáš Polách je nový asistent trenéra Luďka Klusáčka u fotbalistů Zbrojovky Brno. | Foto: FC Zbrojovka Brno

Polách s Muchou doplnili realizační tým, v němž naopak skončili kouč Martin Hašek, asistent Jozef Dojčan a videoanalytik Ilja Burdov. „Tomáše jsem si vybral jako trenéra s dobrou znalostí brněnského prostředí, kde už delší čas působí. Zná hráče a má přehled o tom, jak klub funguje. Měl jsem na něj výborné reference, což platí i pro druhého asistenta Josefa Muchu, se kterým jsme se doposud potkávali jen jako soupeři," představil brněnský lodivod své asistenty.

Polách odehrál v nejvyšší soutěži 268 zápasů, z toho 113 za Zbrojovku. Po skončení hráčské kariéry trénoval Hodonín či Vyškov, do Brna se vrátil v roce 2018, kdy usedl na lavičku dorostu. „Těším se, čeká nás hodně práce, ale uděláme vše pro to, abychom se vrátili do první ligy. To je jasně daný cíl, jiný ani nemůže být. Jdu do toho s pokorou, mou snahou bude být prodlouženou rukou trenéra a zajistit mu veškerý servis,“ pravil šestačtyřicetiletý kouč.

Zatímco Polách brněnské prostředí zná, Mucha zde doposud byl jen jako člen soupeřova týmu. „Jsem rád za důvěru a za to, že mě nový trenér oslovil. Těším se na novou výzvu v podobě boje o postup,“ komentoval svůj příchod někdejší záložník, jenž poslední tři roky pracoval jako asistent trenéra ve Slovácku.

Brankáře i nadále povede Martin Doležal, o kondiční stránku mužstva se postará Josef Mlčuch. Změny se nedotýkají ani zbytku realizačního týmu.