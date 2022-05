Brněnský celek, který si ve středu zajistil postup do první ligy, potvrdil dominanci v soutěži výhrou na hřišti druhého nejproduktivnějšího mužstva. „První poločas jsme měli v naší režii, vytvořili jsme si spoustu šancí a mohli jsme zápas rozhodnout. Ve druhé půlce už se hra vyrovnala. Situace, které měla Vlašim, nevznikly z toho, že by nás přehrávala, ale staly se nějaké individuální chyby. Důležité je, že jsme to zvládli, mám radost,“ usmál se do kamery České televize brněnský stoper Jan Hlavica.