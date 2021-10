A po třetině soutěže se vyhřívají na čele tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Druhé rezervě Sparty odskočili o sedm bodů. „Máme další tři body, Spartu jsme nechali za sebou. Chceme se udržet na první příčce tabulky, což nás v dalších zápasech může svazovat, ale věřím, že mužstvu s přibývajícími duely poroste sebevědomí a doufám, že i forma půjde nahoru,“ radoval se brněnský trenér Richard Dostálek.

Jeho svěřenci v deseti kolech nasbírali pětadvacet bodů za osm výher, jednu remízu a jedinou prohru. Po víkendu se ještě mohou přiblížit Varnsdorf nebo Líšeň, oba celky ztrácejí osm bodů, ale mají utkání k dobru. „Máme interní plán, v kabině se bavíme o tom, jak si představujeme, aby se vyvíjel náš bodový zisk. Snažíme se na to dívat v cyklech, nejprve úvodních šest kol do reprezentační pauzy, pak tři zápasy v září, teď pět dalších v říjnu. Body sčítáme po úsecích a zatím se nám daří naplňovat náš optimistický pohled,“ sdělil Dostálek.

Duel s béčkem pražské Sparty rozhodl dvěma zásahy Jakub Přichystal, který nastoupil ve stém utkání za Zbrojovku v první či druhé lize. „Jsem spokojený a šťastný. Vůbec jsem nevěděl, že je to stý zápas a vyšlo to dobře,“ usmál se brněnský útočník.

Své mužstvo poslal do vedení ve dvanácté minutě, jenže krátce po příchodu z kabin ve druhé půli srovnal Václav Sejk. Minutu nato odpověděl opět Přichystal.

Připsal si šestý gól v sezoně. „Začalo mi to střílet. Cítím se hodně dobře a doufám, že to tak bude pokračovat,“ přál si šestadvacetiletý útočník.

Pražané se po pauze zvedli, ale rychlý druhý gól už nedohnali. „Je vidět, že Brno má zkušený mančaft, veze se na velmi dobré výsledkové vlně, tomu odpovídal závěr utkání. Dohráli ho téměř na naší polovině, porazili nás zkušeností,“ uznal kouč letenského celku Michal Horňák.

Kaňkou utkání je zranění domácího stopera Jakuba Šurala, který musel střídat v 68. minutě. „Kuba do toho naskočil po zranění velmi dobře, sedělo nám to spolu v obraně. Zatím neví diagnózu, ale cítil rupnutí ve stejné oblasti, co měl zranění. Je to škoda,“ mrzelo jeho parťáka ve stoperské dvojici Jana Štěrbu.

Zbrojovka Brno - Sparta Praha B 2:1

Poločas: 1:0. Branky: 12. a 48. Přichystal (na obě as. Fousek) – 47. Sejk. Rozhodčí: Batík – Kotík, Melichar. ŽK: 64. Řezníček – 50. Vácha, 90+2. Šimáček. Diváci: 4018.

FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Bariš, Štěrba, Šural (68. Endl), Hrabina – Texl, Ševčík (72. Štepanovský) – Fousek (72. Moravec), Hladík, Přichystal (90. Hlavica) – Řezníček (C).

AC Sparta Praha B: Kotek – Gelašvili, Piško, Vitík – A. Gabriel, Jonáš, Vácha (C) (68. Šimáček), Pudhorocký (85. Schánělec), Ryneš (80. Dudl) – Kozák, Sejk.