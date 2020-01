Jak už Deník Rovnost informoval, z Líšně míří do Zbrojovky dva fotbalisté. Třetí celek FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY potvrdil přestup slovenského defenzivního univerzála Adriána Čermáka a útočníka Jana Hladíka. Oba se v pondělí ráno zapojí do zimní přípravy.

Adrián Čermák | Foto: Deník / Attila Racek

Do Líšně přišli před startem letošní sezony, Čermák se předtím na týdenní zkoušce neúspěšně ucházel o angažmá ve slavnějším z brněnských klubů. Tehdejší líšeňský kouč a nyní stratég Zbrojovky Miloslav Machálek je ihned zařadil do základní sestavy. „Oba prokázali vysokou výkonnost i dobré charakterové vlastnosti, čímž si vysloužili posun do organizace Zbrojovky. Věřím, že na tyto výkony naváží i u nás,“ komentoval přestup na klubovém webu Machálek.